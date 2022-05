Kervin Arriaga habla de su buena temporada con el Minnesota United de Diego Vázquez y su apuesta a futuro

¿Cómo ha sido la adaptación en este equipo, miramos que has tenido muchos minutos? Agradecido con Dios por la oportunidad que me regaló de haber venido hasta este lugar. Día con día lo que hago es trabajar y le pongo las cosas difíciles al entrenador para que él decida quién es el que va a jugar.

¿Te sientes cómodo jugando en tu posición natural, pero en un fútbol que es diferente?

Sí, desde que llegué mis compañeros y el cuerpo técnico me han recibido bien, yo solo me encargo de aportar ese granito de arena y cuando me ponen a jugar trato de hacer las cosas bien para el equipo.

El equipo va en ascenso ¿Cómo lo ves para el resto del torneo?

Estamos jugando bien. Hemos tenido algunos detalles que nos han costado partidos, pero trabajamos en el transcurso de la semana para afinar esas cuestiones y que los partidos se hagan con el mejor rendimiento posible.

¿Cómo te sientes con tu regreso a la Selección Nacional de Honduras?

Agradecido con Diego Vázquez por la oportunidad. Representar a la selección para mí siempre va a ser un orgullo y si me dan la oportunidad voy a hacerlo como siempre lo intento.

¿Cuándo harás el viaje a Honduras?

Viajo el 29 a Honduras para ponerme a las órdenes del entrenador.