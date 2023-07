¿Se acordó Messi de Honduras? El catracho David Ruiz habla de su relación con el argentino y Busquets en el Inter Miami

“Tener aquí a jugadores como Messi y Busquets es un privilegio, una linda experiencia. Trato de aprender de ellos, primero los paso viendo a ver cómo juegan, qué es lo que hacen diferente. Hablamos con ellos sobre cómo juegan, y cosas así, cosas que de verdad me están ayudando. Con sus llegadas, ahora me motiva la competencia que hay en los entrenamientos, la mentalidad que tengo es que siempre quiero jugar y competir en el once titular”, dijo en primera instancia Ruiz en su entrevista con Deportes Total del estado floridense.

Esto agregó sobre su relación con Leo y Sergio: “Han sido muy buenas personas. Son gente muy humilde, sí se les puede hablar, no es como que son personas a las que no se les puede hablar, pero no he hablado tanto con ellos porque tampoco los quiero sentir de una manera... he hablado más con Busquets, de cómo pararnos en ataque o defensa. Con Messi estuvimos hablando de dónde yo era, y que él haría su futuro aquí, también de cuando jugó contra Honduras en septiembre en Miami, nos metió dos goles... pero sí, todo bien”.