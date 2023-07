El anuncio oficial que realizó el Inter de Miami de Lionel Messi ¿Por el fichaje de Luis Suárez?

Gremio sabe del interés, pero no va dejar salir fácil a Suárez, quien tiene una cláusula de 70 millones, cosa que no va a suceder.

“Hablo casi a diario con Suárez para saber cómo está, siempre espero hasta el último minuto para saber si tiene dolor o no y, como entrenador, siempre cuento con el jugador, pero eso es entre él y yo. Solo jugará si tiene la cabeza aquí, concentrada aquí, porque sabe lo importante que es en el equipo, si su mente está en otra parte, no puedo contar con él” dijo su entrenador, el reconocido ex jugador Renato Gaucho.