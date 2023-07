Saíd Martínez confiesa lo que dijo a Messi y el gesto que tuvo el argentino con el árbitro en su debut en el Inter de Miami

Said Martínez fue testigo presencial del debut de Lionel Messi con el Inter de Miami. Fue el árbitro en la victoria 2-1 ante Cruz Azul en la Leagues Cup .



El silbante contó en una entrevista para la La Noche del Gol todo lo que vivió durante el partido y lo que le dijo a Leo en su entrada al campo.

“Yo estoy en el medio porque le estoy diciendo a otro jugador que salga, y veo que Messi viene y lo único que se me ocurrió fue decirle “bienvenido a la Concacaf”, confesó Said.

Además, Messi reaccionó a este saludo: “Él (Messi) me estira el brazo junto a mí, me tomó el brazo y me guiñó el ojo”, detalló Martínez, quien vivió un momento inolvidable.