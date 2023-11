Padre de Luis Palma lo adelanta previo al duelo del Atlético de Madrid vs Celtic: “Si no es asistencia, golea”

Previo a este compromiso, el padre de Luis Palma, don Enrique, dio su punto de vista de este compromiso y lo que le ha dicho futbolista hondureño.

”Mañana si no es asistencia, golea. Él me dice: papi, cuando vos me das mis palabras de aliento, yo trato de hacer los consejos que me das”, dijo don Enrique Palma al Programa Visión 45TV.

Palma ya le anotó en el duelo de ida en el empate 2-2 y ahora se ilusiona con volver a convertir en este torneo internacional, donde solo tres hondureños lo han hecho.

El duelo entre el Atlético de Madrid y el Celtic está previsto para iniciar a partir de las 2:00 de la tarde en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid.