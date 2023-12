¿Lesionado Luis Palma? El técnico del Celtic informa sobre el estado actual del hondureño tras salir de cambio

Luis Palma encendió las alarmas en el entorno del Celtic de Glasgow tras salir de cambio en el último partido que el equipo escocés ganó por la liga.

VER MÁS: Celtic y Luis Palma firmaron una remontada para mantenerse líderes invictos en la liga de Escocia

El c atracho salió por un aparente problema muscular, algo que después fue desvirtuado por la parte médica del Celtic, así como también por el técnico Brendar Rodgers.

“Parecía su tendón de la corva pero no lo era. Simplemente tuvo un pequeño calambre, así que afortunadamente Luis Palma está bien”, dijo el entrenador inglés en conferencia de prensa.

No obstante, la enfermería del trébol no trataba solamente del hondureño, sino que también están Daizen Maeda, Liel Abada y Reo Hatate, quienes aún no han regresado a los entrenamientos.