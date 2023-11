¿Cuál fútbol es mejor: Honduras o Costa Rica? Michaell Chirinos responde y deja mensaje previo a enfrentar al Motagua

Es una motivación enfrentar a Motagua, lo he enfrentado muchas veces, lo conozco bien y lo importante de esto es que sacamos un buen resultado en Honduras y ahora nos toca en casa.

Estoy bien, solo fue una carga en los músculos, entonces pedí cambio para no arriesgar, anoté un gol y me llené de confianza, luego ante San Carlos lo hice bien.

¿Has hablado con Alexander López, respecto a la rivalidad (con Alajuelense) y el juego ante Motagua?

Ayer (lunes) estuvimos conversando con Alex López, no hablamos muchacho de la rivalidad, hablamos de la selección y de lo que pasa en el país, la rivalidad estará siempre sin importar quien esté.

¿Qué liga es mejor: la de Honduras o Costa Rica?

La comparación es difícil, cada quién tiene lo suyo. Aquí es un poco más rápido el fútbol, más dinámico. En Honduras es más pausado, más faltas. Inclusive he notado que los árbitros dejan jugar más. En términos generales, difícilmente podría decir cuál liga es mejor, pero Costa Rica tiene ventajas que en Honduras no hay.

¿Cómo tomas esta responsabilidad de jugar en la ‘S’? ¿sabés si serás titular en el juego?

La oportunidad que me ha dado la vida es estar en Saprissa, estar en un hermoso país como lo es Costa Rica. Voy a defender a muerte esta camisa y si me toca anotar uno o dos goles bienvenido sea porque queremos ir a un torneo internacional. Y lo de titular todavía no la ha comunicado el profe, estamos en espera a ver qué pasa.