‘Muma’ Bernárdez anuncia que se está preparando para dirigir en la MLS de Estados Unidos junto a Maynor Figueroa

El exdefensor central de Honduras Víctor “ La Muma” Bernárdez comentó durante un en vivo en su cuenta de Instagram que se está preparando para ser entrenador en la MLS de Estados Unidos.

“La idea es sacarla el otro año (Licencia A), porque estoy estudiando inglés, entenderlo más y hablarlo. Quiero dirigir profesionalmente aquí en Estados Unidos. Sí, esa es la meta, empezar a dirigir (en la MLS) a los 45 años. No he tenido acercamiento con ningún equipo porque yo vengo empezando en esto, pero sí me he preparado para esto”, empezó diciendo “La Muma”.