¡Se queda! Raúl Cáceres no se mueve de La Ceiba y seguirá al mando del Vida en el torneo Clausura 2023

El resultado detonó la renuncia inmediata del entrenador de 52 años de edad. “Es bien difícil cuando pasa esto. Hoy le puedo dar la razón a todo aquél critica el fútbol descoordinado y mezquino de parte del Vida. Es mi responsabilidad hoy. No es fácil estar en una decisión como esta, donde prácticamente me veo impotente y por eso he tomado la decisión de retirarme del equipo, este es mi último partido frente a la institución. No puedo más”, dijo Cáceres en rueda de prensa.