Renuncia Raúl Cáceres como entrenador del Vida tras la derrota ante Motagua

Cáceres empezó comentando lo difícil que es cuando trabaja durante la semana un partido y en la cancha se juega otro.

“Es bien difícil cuando pasa esto. Hoy le puedo dar la razón a todo aquél critica el fútbol descoordinado y mezquino de parte del Vida. Es mi responsabilidad hoy. No es fácil estar en una decisión como esta, donde prácticamente me veo impotente y por eso he tomado la decisión de retirarme del equipo, este es mi último partido frente a la institución. No puedo más.

Del mismo modo, recalcó que quiso luchar para que el equipo retomará el buen juego de temporadas pasadas.

Quise luchar con estos guerreros, pero contra lo interno del equipo no puedo. Por eso hoy tome la decisión, hasta hoy estoy frente al Vida.

El técnico agradeció al presidente Luis Cruz por la confianza que le dió.

“Estoy agradecido con el señor Luis Cruz, presidente del equipo, siento vergüenza con él, pero bien sabe el grupo de jugadores, los que estamos cerca de esa institución, mi lucha, he planteado para jugar contra los equipos grandes y pequeños, pero jugar contra la misma institución no puedo”, dijo.

“Me siento impotente y siento que el equipo merece otro trato, me siento impotente ante esta situación y he decidido dar un paso al costado”, agregó Cáceres.

¿De qué situaciones habla?

“En este momento quisiera respetar este espacio, lo vamos hacérselo saber al presidente. Que me da pesar tanto esfuerzo que hace frente a la institución. Pero ya no puedo y son cosas que son problemas, creí que en estas alturas no iban a tener injerencias. Pero también asumo la responsabilidad de lo mal que se vio el equipo”.

¿No es a la ligera esta situación?



Lo hablé con mi familia ayer, me dijeron que no lo tomará apresurado, pero primero va mi salud. Hoy no me sentí bien en el partido y siento temores. Yo soy muy entregado a lo que hago, pero la lucha con ellos fuera de la cancha yo no puedo controlar.