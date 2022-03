$!Ni Suárez, ni Benzema: “Pacha” Espino elige a Choco Lozano junto a Ronaldo Nazario como sus delanteros favoritos del pasado y presente

Luis Alfonso “Pacha” Espino sorprendió con sus revelaciones a los micrófonos de la liga española, que le puso a elegir en una interesante dinámica para sus redes sociales.

“Mejor que Messi, mejor que Cristiano”: Así anuncian en las bocinas del estadio del Cádiz al Choco Lozano

Al lateral uruguayo del Cádiz le consultaron quienes eran sus jugadores favoritos del pasado, presente y futuro del campeonato local, y, entre los elegidos, figuraba el delantero hondureño Antony Lozano.

El hondureño Alberth Elis es pretendido por el AS Mónaco, uno de los clubes más grandes de Francia

El Choco ha disputado 23 encuentros en la temporada liguera donde ha anotado cinco goles. Es uno de los jugadores claves del ataque del conjunto gaditano desde la campaña 2019/20 y se ha ganado el respeto de tanto sus compañeros, como la afición local y los futbolistas de la liga.

Los elegidos del Pacha:

PASADO

“Ronaldo, no Cristiano, Ronaldo (Nazario) de Brasil. A mí me encantaba... potencia, técnicamente. Me gustaba mucho como jugaba. He visto de videos de sus goles, la típica (se saca al portero), era muy característico de él.

PRESENTE

“Actualmente en la liga destacaría al Choco Lozano. A parte de que es un gran compañero, es un espectáculo de jugador. Tiene todo: es rápido, fuerte, técnicamente bueno y está para crecer mucho. La velocidad que tiene es muy importante para su juego”.