El equipo que se arrepiente de no haber fichado a Luis Palma: “Estamos empezando a ver por qué... se está luciendo”

“No había nada entre el jugador y yo. Fue muy tarde en la temporada pasada, temprano en la pretemporada, cuando alguien de su club ( Aris ) lo estaba ofreciendo, podríamos haberlo tomado en préstamo tal vez con una obligación (de compra) en ese momento, pero no era algo que estábamos dispuestos a hacer”, comentó el entrenador del Rangers.



“A mí me gustan los goles de equipo y un poco de magia, por lo que me volví loco con el gol de Oh Hyeong-guy y probablemente puedes adivinar por qué”, dijo Halliday.

”El golpeo de Luis Palma... lo he dicho varias veces, el Rangers podría vivir para arrepentirse por no haberlo traído sobre la hora (del mercado de fichajes) durante el verano”, agregó el jugador escocés en el podcast de Clyde Superscoreboard.

“Estamos empezando a ver por qué. Él (Luis) realmente se está luciendo, mostrando una verdadera calidad. Ese pase en el primer gol es uno de los mejores del fin de semana”, culminó el exfutbolista del Rangers, alabando el hat-trick de asistencias que hizo Palma el pasado sábado.