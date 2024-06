Roger Rojas retornó a Honduras y confiesa su duro proceso: “Lo más difícil es haber estado en un Hospital postrado en una cama”

Con un gran alegría en su rostro, acompañado de su esposa e hijos, así llegó Roger Rojas al aeropuerto internacional de Palmerola, donde fue recibido con abrazos y muestra de amor de su familia. Rojas ha nacido de nuevo tras superar una cirugía de trasplante de riñón, el futbolista de muestra infinitamente agradecido con Dios por la oportunidad de vida que ha tenido.

Con muchos sueños por cumplir tras varios años fuera del país, el ex goleador del Olimpia regresó a casa, pero sin estar seguro si podrá regresar a los terrenos de juego. REGRESO A HONDURAS ”Estoy contento de estar en el país, de salud estoy muy bien y me he recuperado de la mejor manera. Voy a disfrutar de esta segunda oportunidad que Dios me ha dado. Espero hacerlos con mis hijos, esposa, mis papás, hermanos y amigos que por mucho tiempo no pudimos compartir” LA EMOCIÓN QUE LE GENERA REGRESAR ”Feliz, no hay nada como estar en su tierra, así que me siento emocionado y espero disfrutar de esta nueva oportunidad y vivirlo día a día”.

EL ANHELO QUE TENÍA ”Con este proceso que vivimos con mi familia, uno anhela un abrazo, una palmada de la mamá, el papá, los hermanos, tíos y ahora toca disfrutar de este nuevo proceso con mis hijos que ellos no han vivido aquí, mi hijo no nació aquí, mi hijo solo un año y le vamos enseñar que Honduras es un país hermoso” LO MÁS DIFÍCIL “Lo más difícil es haber estar en un Hospital postrado en una cama, entrar a un quirófano, donde uno está entre la vida y la muerte; ese fue un momento difícil, pero de mucha valentía y fe. Ha sido el momento más difícil de cuando llegó la fecha y uno dice entro, pero no sé si saldré vivo, pero aquí estoy gracias a Dios. Extrañaba mucho el país, mi familia”.} SU APRENDIZAJE “Aprendí qué la salud es un tesoro, es lo más importante, lo material, el dinero eso no vale su no tienes salud. Puedes tener toda la plata del mundo, pero si no tienes salud y no puedes recuperarte, de nada sirve. De nada sirve tener casa, carros o muchas cosas, pero sin salud nada vale” CUÁNTO LE CAMBIÓ LA VIDA “Me ha cambiado muchísimo y ver las cosas que una está en situaciones difíciles, ver que todo está perdido, tener esa fe y esperanza en qué todo estará bien y saber que tengo dos hijo que quieren seguir mis pasos”.