Jonathan Rubio confirma su futuro tras destacar en Angola y habla del debut de Honduras: “Si no clasificamos es un fracaso”

Contento, feliz por este campeonato, por este título, ha sido un año muy bonito para mí, no solamente futbolístico, sino a nivel personal, el cambiar de continente, el cambiar de una liga de Europa a una liga Africana donde el fútbol es totalmente diferente, pero agradecido por Dios por la oportunidad, que me ha ayudado a salir victorioso con la Supercopa, por la Liga. También hicimos una gran Champions de África, tuve una excelente presentación, contento con este primer año, todavía nos queda la Copa de Angola, aquí estamos en la recta final del campeonato.

Sí, uno es profesional del fútbol, todos sabemos que por mucho que nos guste un equipo, yo digo que soy Real España, pero imagínese que Real España nunca me haga una propuesta, es imposible ir a jugar, y soy profesional. Si un día me toca vestir otra camiseta que no sea esa, ni modo, toca. Pero ahora no tengo planes de jugar en Honduras en este momento, siempre he dicho que si en su momento se da la oportunidad me tocaría elegir, me gustaría jugar en Real España, todos los saben, soy de La Máquina, pero no sabemos que puede pasar en un futuro, nunca hay que decir “de esa agua no voy a beber”.

También juego aquí por la Superliga, Champions de África, hay un nivel bien bueno y en este momento soy feliz aquí, tengo un año más de contrato, quiero cumplirlo, le he dicho eso a mi representante, porque de momento no quiero volver a Europa a no ser que pase algo de última hora, en el fútbol no podemos decir “De esta agua no beberé”, porque puede pasar todo. Pero el club no me ha fallado en nada, quiero cumplir mi contrato.

Sí. Si yo tuviera el deseo de volver a Europa lo puedo hacer porque tengo las puertas abiertas en algunos clubes. Incluso he tenido propuestas para volver a Portugal. Me han surgido propuestas de volver a Portugal, segunda división, primera división de otros países de Europa, realmente estoy feliz aquí, la parte económica es una de las partes más importantes por la que estoy aquí en Angola.

Gracias a Dios los aficionados han reconocido mi trabajo, me he ganado el respeto del cariño de las personas por mi trabajo dentro del campo, para eso trabajamos, muy feliz por ese lado porque me pude ganar el respeto y cariño de la gente, un año donde no ha sido fácil cambiar un estilo totalmente diferente y la adaptación, por la experiencia de otros compañeros, les cuesta mucho. La adaptación por el clima, por el fútbol, en ese sentido le doy gracias a Dios a adaptarme lo más pronto posible, fue la excelente campaña que tuve individual.

África es un continente muy feliz, son personas que muchas veces con poco son alegres son felices, de eso tenemos que aprender mucho, son personas que no se quejan, eso he aprendido mucho aquí, ha sido una lección para mí, es raro escuchar a una persona que se queje, nosotros teniéndolo todo nos quejamos.

¿Aparte de las propuestas europea, le han llamado del fútbol de Centroamérica?

No, de Centroamérica nunca he tenido ninguna propuesta, nada.

¿Ha tenido charlas con el presidente del Petro Atlético, le gustó el fútbol que ejecutó Rubio dentro del campo?

Nuestro presidente se llama Tomas Farías, es un caballero, no he tenido muchas oportunidades de hablar con él, pero él da lo mejor para el equipo, nos intenta dar las mejores condiciones, es una persona es muy prudente. Las personas que hablan con nosotros son los encargadas, el director deportivo, los directores que están en el día a día. El director deportivo es portugués, la columna vertebral del equipo es portugués, están contentos, me lo han dejado saber, he tenido comentarios positivos, el próximo año tengo que hacer las cosas igual o mejor.

¿A cuáles futbolistas del campo nacional recomendaría para jugar en la Liga de Angola?

Bryan Moya dejó un buen nombre, aquí lo recuerdan por su gran nivel, lo recuerdan como excelente jugador. Aquí cuando llegué todos me hablaban de Moya, me decían “sos compatriota de Moya”, él tuvo una excelente presentación en el Primero de Agosto, el eterno rival del Petro.

Sí, si yo tendría que recomendar a algún compatriota, lo haría porque mi experiencia ha sido buena, hay equipos mejores que en Portugal. Petro tiene mejor organización que en algunos clubes que he estado en Europa, para que tengamos una idea de lo que significa el club. Tenemos un estadio de primer mundo, ni cerca en Honduras. Aquí hay cuatro estadios en Angola y en Honduras no tenemos ninguno,

Por ejemplo, tienen 15 clubes, hay cosas que realmente no saben porque no hay información. Tenemos una sede donde hay gimnasios, cuartos, campos sintéticos, campo natural, sala de juegos, viajamos en avión privado, nunca viajamos en autobús, entonces, son cosas que se desconocen, a mí me sorprendió.

LEA TAMBIÉN: Juan Carlos Obregón lo revela: el momento gris con Motagua y su despertar goleador en la USL: “No fracasé en Honduras”

¿En todo el año qué fue lo que más le sorprendió a nivel de país?

Me sorprendió que la gente no se quejan, no tienen nada, pero son muy felices. Me sorprendió Luanda, una ciudad increíble con playa, increíble. Si vemos dónde juegan los 20 jugadores de la convocatoria de Angola nos vamos a sorprender todos, tienen jugadores en las mejores ligas del mundo, por ahí ese tipo de cosas las desconocía totalmente. He tenido la oportunidad de ir a otros países africanos como Sudáfrica, Túnez, realmente son países que están en otro nivel, cada continente tiene sus cosas buenas.

LA SELECCIÓN

¿Irse a Angola por lo económico cree que le afectó pensando en la eliminatoria con la Selección Nacional?

Sí, sin duda, pero cuando estuve en Portugal era difícil que me tomaran en cuenta, prácticamente fui tomado en cuenta dos años de 10 que estuve en Portugal. Si ya en Portugal era difícil, no digamos ahora que estoy en Angola, sé que es más complicado que me llamen, la decisión que tomé de venir aquí no era pensando en la Selección, primero está mi carrera, mi familia, sé que si llaman, bien, y si no, también. Ya tengo 27 años, el fútbol es corto.

¿Se siente decepcionado al no ser convocado por la Selección de Honduras tras su destacado torneo en la Girabola de Angola?

No me decepciona, no esperaba la convocatoria, porque hace tres años no tengo contacto con nadie de mi último año, desde ahí no tengo ningún contacto, no me decepciona ni me sorprende, porque sabía que aunque esté en buen nivel, sé que va a ser difícil el llamado, solo Dios sabe, mi vida depende de Dios, si se me da la oportunidad tengo que estar preparado.

Ha mencionado que el tema Selección de Honduras ya no le quita la ilusión, ¿pero Rubio atendería la convocatoria si lo llama Reinaldo Rueda o le cierra las puertas de manera definitiva?

Siempre he dicho que un jugador no le puede decir que no a su selección, el haber jugado con la Selección es la cosas más bonita que me ha pasado en mi carrera, poder escuchar el Himno, defender los colores de mi país, de jugar con esas personas, eso no se compara con jugar con ningún club.

¿Con quién tiene contacto de sus compañeros de la Selección de Honduras?

Tengo la oportunidad de hablar con compañeros como Omar Elvir, Denil Maldonado, Rigoberto Rivas, hablamos por mensaje, siempre existe un cariño y respeto por los compañeros, siempre estoy pendiente de la Selección, de la Liga Nacional, amo Honduras, es mi país, siempre apoyando con la Selección aún con la diferencia de horarios. Veo los de la Liga Nacional, en especial los de la máquina.