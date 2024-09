Quioto está imparable en Arabia Saudita y pide a gritos su regreso a la Selección de Honduras: ¡lleva más goles que partidos!

El nacido en Balfate, Colón, cometió actos de indisciplina previo a los compromisos ante los aztecas. A partir de noviembre de 2023, Quioto no ha recibido convocatorias por la Bicolor Hondureña.

Posterior a su error, Romell Quioto salió del CF Montreal de Canadá de la MLS , para unirse de manera sorpresiva al Tractor de la primera división de Irán. Sin embargo, con este club no pudo debutar.

Tras la derrota de La H ante Jamaica, Rueda respondió si llamará o no Quioto para los partidos de octubre: “Yo fui muy claro con Romell, cuando logre un gran nivel y yo crea que es necesario para la selección (volverá), no podemos vivir del recuerdo ni de los nombres”, comentó.

Agregó: “Cuando compita en una liga de altísimo nivel y marque diferencia. No podemos justificar el resultado haciendo ese populismo, no viene bien para el grupo, es irrespetar a los jugadores que están acá, hay que respetar a los jugadores que están acá. Estamos claros y no podemos vivir del recuerdo”.

Reinaldo Rueda no ha encontrado la fórmula en la zona de ataque. El cafetero ha echado mano de Juan Carlos Obregón, Douglas Martínez, Jesús Batiz, entre otros, pero la Bicolor no ha sido certera en el ataque.

Los próximos duelos de Honduras son el 10 y 14 octubre ante Guayana Francesa y Jamaica en partidos que La H visitará el caribe por la Nations League. ¿Echará mano Rueda del fútbol de Quioto?