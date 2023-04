Rubilio Castillo se sincera: su debut en la Superliga China y borra su pasado: “Jamás pasó por mi cabeza retirarme”

“El sitio de un jugador de fútbol es dentro de la cancha jugando y eso me tiene muy feliz, regresar al trabajo es una bendición, he logrado lo más importante, anhelaba volver y lo logré, he retomado mi vida normal, solo lamentaré que hemos perdido; pero se hizo un buen juego, se generaron ocasiones de gol y nos quedamos con muy buenas sensaciones”, afirmó Castillo.

“Fue una satisfacción que describiría como inexplicable, me llené de felicidad, me quebranté todito, di gracias a Dios al saber que todo lo malo había quedado atrás, volví a nacer, me convertí en el jovencito que debuta en su club, me disfruté la previa, volver al camerino, caminar por el túnel, saltar a la cancha, disfruté el calentamiento, la ansiedad del arranque del juego se volvió algarabía, me pasaron muchas cosas por la cabeza y me arrodillé en señal de agradecimiento con Dios por mantenerme de pie”, aseveró el máximo goleador en la historia del Motagua.

¿Cómo valora su primer partido con el Nantong Zhiyun?

“No fue fácil, tenía casi un año de no jugar futbol profesionalmente, pero hice un mes y medio de pretemporada, sé que me debo reencontrar, recuperar ese timing que solo te da los partidos y otros elementos que los recuperas en la cancha, considero que hice un buen trabajo, sabiendo de dónde vengo, busqué hacer las cosas con la mayor sencillez posible y a medida que pasaron los minutos me sentí mejor, fui incisivo y creé un par de oportunidades de gol, seguro que muchas cosas buenas están por llegar”.

¿Qué tanto se le ha complicado o disfrutado la cultura de China?

Es algo bastante complejo, a veces complicado, pero trato de vivir normalmente mi vida, aprender cada día de ellos, como extranjero me toca acomodarme, dentro del club hay mucha diversidad y se habla español, inglés y portugués, por ahí eso me ha facilitado el tema de la comunicación, ya en la cancha no hay barreras de idiomas, tenemos claro que defendemos el mismo escudo.