Wilmer Fuentes deja el Platense y aparece jugando con el Lone FC

Luego de su salida del Marathón, el mediocampista Wilmer Fuentes no se ha podido consolidar en un equipo de Liga Nacional y tampoco en Segunda División de fútbol hondureños.

Recientemente el mediocampista se había se incorporado a la pretemporada de Platense y todo indicaba que estaba cerca de lograr un acuerdo, pero de forma repentina abandonó los entrenamientos y apareció este jueves jugando el equipo Lone FC de la segunda división en un encuentro amistoso ante Parrillas One en La Pradera, populoso sector en San Pedro Sula.

Fuentes fue dado de baja en el Marathón en el torneo Clausura 2018, luego de nueve años en la institución verdolaga.

Tras su partida fue a buscar suerte en el Honduras Progreso donde no se pudo quedar, luego partió por una oportunidad en el Real de Minas donde no pudo arreglar su contratación y culminó en el Olancho FC de Liga de Ascenso en el torneo Apertura donde no tuvo acción.