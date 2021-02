Marvin Chávez: "Regresé por amistad y eso vale más que el dinero que podrían ofrecerme"

Follow @Witty_TB

Cerca de tres años pasaron desde que el hondureño Marvin Chávez jugó su último partido oficial como futbolista profesional al estar a la puerta de su retiro residiendo en Estados Unidos a sus 37 años, sin embargo, el 2021 le ha traído nuevos retos y oportunidades para su carrera.

El 'Hijo del Viento' fue contratado por el Cedritos FC, nuevo inquilino de la Liga de Ascenso de Fútbol de Honduras, un fichaje inesperado de vuelta a sus tierras.

En entrevista a DIEZ, Chávez explicó las razones que lo llevaron a regresar al fútbol hondureño y el porqué Cedritos FC y no otro equipo de alto nivel, como en la Primera División.

"Estoy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad. Es un proyecto bueno, algo importante es por esa razón que estoy aquí. Estoy acá por personas que me quito el sombrero por ellos", dijo Marvin Chávez en referencia a los dueños y hermanos del club José y Carlos Sánchez, oriundos de Orocuina, Choluteca que viven en EEUU.

Y aclaró que no se trata de dinero. "Como persona me siento valorado y respetado por mi trayectoria, son gente que confiaron en mí desde un principio. Donde sea que me han invitado, no voy por dinero, sino por amistad. Estoy aquí por la gran amistad que me brindaron", aclaró el veloz futbolista.

EPISODIO PARA NUNCA OLVIDAR

Según explicó el mundialista con Honduras en Brasil 2014, cuando militó en el Marathón en el 2017 "estuve destrozado" y que fueron pocas las personas que se acercaron para brindarle su apoyo y fue allí donde aparecieron los hermanos Sánchez.

"Hay momentos donde uno quería ayuda moral, un -no te caigas, cuenta conmigo, escuché la noticia de tu hermana-. Dios me presentó a esas personas y quiero agradecerles por confiar en mí para venir a un pueblo humilde, luchar y que está aspirando a muchas cosas, no pensé mucho en aceptar", comentó.

-¿Vale más la amistad que el dinero que podría ofrecerte?-, le consultamos: "La verdad que sí, vale más la amistad que el dinero que puedan ofrecerme. Los directivos se me acercaron y me dijeron que me pagarían lo que yo quisiera. Me pusieron cifras, pero yo les dije que no venía por plata, vengo por agradecimiento por el apoyo moral".

UN NUEVO DESAFÍO

En los últimos años el originario de la comunidad garífuna de Sambo Creek que militó en equipos como FC Dallas, San José o Chivas USA, estuvo activo en ligas burocráticas de Estados Unidos, en su momento pudo haber regreso a la United Soccer League, pero no aceptó puesto que "hay cosas que tienes que analizarlas como personas, pero no me sentía mentalmente fuerte para seguir jugando. Hoy me siento bien porque conocí a una persona que fue enviada por Dios. A muchos se les hará difícil de entender, pero el que entienda que aplauda y el que no, se respeta. Yo estaba caído y hoy me siento más joven que nunca"-

Cedritos FC estará en el Grupo F junto a Génesis, Broncos e Inter, un reto del cual esperan superar logrando cosas importantes en su primer año.

"Tenemos un cuerpo técnico que tiene mucha hambre. Vamos a asumir este reto con mucha responsabilidad", cerró el futbolista.

La Liga de Ascenso arrancará el próximo 27 y 28 de febrero con 32 equipos divididos en ocho agrupaciones.