Rony Morales renuncia a su cargo como técnico del Social Sol de la Liga de Ascenso

Sorpresivamente, después del triunfo del Social Sol 2-1 sobre el Sabá FC por la segunda fecha de la Liga de Ascenso, el técnico Rony Morales decidió dimitir de su cargo con el conjunto de Olanchito.

El estratega presentó su renuncia luego del triunfo de forma sorpresiva y el club se la aceptó. En su lugar contrataron al conocido Airon Reyes, técnico con el que los "comejamos" descendieron a Segunda División.

"Rony presentó su renuncia desde anoche ante los jugadores y directiva. Son decisiones personales en las que no se puede hacer nada", explicó de forma breve el presidente del club amarillo y verde, Milton Urbina.

Asimismo, el jerarca del club comejamo adujo que la renuncia se Rony Morales se debe a las constantes críticas que se le hacían a él mediante las redes sociales, algo que el técnico no soportó más.

"No es fácil para un técnico hacer un equipo, no se le daban las cosas futbolísticas y eso llevó a muchos comentarios en las redes sociales. La gente no entiende que los procesos no son fáciles", decía Urbina a la página oficial del club en Facebook.

Social Sol debutó en el Clausura-2021 siendo derrotado 2-0 por el Boca Junior de Tocoa pero en la segunda fecha derrotó al Sabá FC, sin embargo la decisión de Rony Morales estaba tomada y por ende renunció.