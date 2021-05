Carlos Discua tras el empate entre Génesis y Victoria en la final de ida del ascenso: "Esto sigue en el aire, aún faltan 90 minutos"

En un hermoso partido de fútbol Génesis y Victoria protagonizaron un entrerenido partido por la final de ida del Clausura 2021 de la Liga de Ascenso. Los de San Lorenzo y los de La Ceiba se midieron mano a mano en la definición y dejaron un partidazo que terminó empatado 2-2 tras los goles de Damín Ramírez y Alex Vega para Victoria; mientras que para los locales anotaron Alex Corrales y Luis Cerna.

Carlos Discua, el experimentado mediocampista que supo ser múltiple campeón de Liga Nacional, habló tras el empate y admite que sus compañeros y él "nos vamos con la espina de haber empatado el partido, tuvimos para ganar", reconoce en su primera intervensión, asímismo reconoció que "ellos (Victoria) también tienen un buen equipo, hicieron un buen trabajo" y agregó "nosotros tuvimos un par de chances que las aprovechamos... pero bueno, esto sigue en el aire, faltan 90 minutos y hay que prepararnos para hacerlo de la mejor manera", avisoró de cara a la vuelta.

Para el "Chino" la razón de la igualdad es clara "nos faltó contundencia, tuvimos llegadas pero no la pudimos concretar, esto es fútbol, si no las concretas el otro equipo te las va a hacer. Ibámos ganando y nos empataron", analizó al finalizar el encuentro. "Ahora a olvidar esto y tratar de estar tranquilos. Ya mañana pensar en el sábado que va a ser una final".



Sobre el rival en la final, la Jaiba Brava del Victoria resaltó que "son un equipo que no se tiran atrás, sabe jugar, tira bastante pelotazos pero con dirección, no a lo loco", sobre el partido disputado en San Lorenzo destacó que "fue un buen partido, la gente vino a difrutar; se van un poquito descontentos porque no se pudo ganar, pero la llave aún está abierta".



Discua, que fue tres veces campeón de Primera División con Motagua, también se tomó el tiempo para reconocer que en la Liga de Ascenso hay "un ritmo mucho más alto" que en Liga Nacional, esto debido a que en Segunda División la mayoría "son chavos que corren, saben meter, es una bonita experiencia", pero no se apartó del objetivo y ahora los dirigidos por Carlos Martínez "tenemos que estar conscientes que todavía no ha acabado e independientemente que ellos cierren en casa nosotros podemos hacer un buen partido allá y pasar", avisó.

Génesis está obligado a ganar el partido de vuelta de la final de Ascenso en La Ceiba; el empate global le daría el título a Victoria por reglamento y les otorgaría su lugar en la finalísima para buscar un puesto en la Liga Nacional.