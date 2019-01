Carlo Coslty acepta que tiene ofertas de China, Marathón y Juticalpa

El veterano delantero Carlo Yaír Costly Molina todavía no define su futuro luego de que se quedara sin contrato con el Olimpia. Acepta que tiene varias ofertas y una de ellas llega desde China.

Presidente del Marathón detalla que le han llamado a Carlo Costly

Costly habló para el programa Jorge Ramos y su banda que se transmite por Espn, en el que comentó que ha tenido pláticas con Marathón y que lo llamaron del Juticalpa, pero que le falta hablar con los directivos del equipo capitalino.

"Hay varias opciones, está Marathón, tenemos que hablar con los directivos del Olimpia, también me llamaron del Juticalpa para ver qué posibilidades hay, pero no hay nada concreto. Estamos trabajando con el representante para ver si sale una oportunidad en China, me dijo que está un poco avanzado", empezó diciendo Costly para el programa Jorge Ramos y su banda.

El delantero también se refirió a la poca oportunidad que tuvo con Olimpia el pasado torneo con Nahún Espinoza y el uruguayo Manuel Keosseián.

"Hablé con el profesor (Héctor) Vargas, me reuniré con la gente del Olimpia para ver si sigo en sus planes, el torneo pasado no jugué mucho con Nahún (Espinoza) ni con (Manuel) Keosseián", expresó.

¿Qué está más cerca para Costly, quedarse jugando en Honduras o concretar esa opción de ir a China?

"Bueno uno como futbolista espera jugar y sobre todo ver la parte económica, estoy casi para retirarme y por decir así, unos pesos más no me caerían mal, entonces obviamente estamos esperando las propuestas formales, si no se da nada concreto en el extranjero, entonces vamos a jugar con Marathón si se da la oportunidad claro está, porque ahí el Profe Vargas, jugara Concachampions, pero no hay nada descartado, tengo que hablar con la gente de Olimpia para ver si el Profe Keosseián ocupará de mis servicios.

Costly solo sumó 705 minutos el pasado torneo con los albos en doce partidos y solo anotó un tan solo gol, fue ante el Real de Minas.

El atacante catracho ha militado para equipos como el Platense, Bełchatów, Birmingham City, Vaslui, Atlas, Houston Dynamo, Veria, Guizhou Zhicheng, Real España, Gaziantepspor y su último fue el Olimpia.