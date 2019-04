Juan Delgado: “Si hay un penal lo lanzará el que tenga los güevos más grandes”

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguime: @kelvincoelloHN

Juan Delgado, capitán del Honduras Progreso, no oculta que ha llorado tras el sufrimiento que viven en el cuadro de la Perla por el mal momento que atraviesan y dicen que cómo hombres tienen que salir a poner “güevos” para salvarse del descenso ante Juticalpa.

El hermano de Edder “Camello” Delgado revela lo que les ha dicho el entrenador Luis Alvarado en el caso que haya que lanzar un lanzamiento desde los 11 pasos. Narra que han llorado al ver cómo se han derrumbado en el Clausura.

Ver. ASÍ SE VIVE DESDE ADENTRO EL DESCENSO EN EL HONDURAS

¿Cómo nombrarías este partido Juticalpa?

Cómo una final, un juego de vida o muerte, de eso depende quedarnos en primera división. Estamos en casa y lo vamos a enfrentar de la mejor manera.

Ha estado difícil la situación en el Honduras. ¿Ha habido ansiedad?

Sí, ha sido difícil para nosotros este torneo, pero ha sido un bonito reto para demostrar de qué estamos hechos.

Estos son los partidos donde hay que dejar sangre para salvarse…

Así es, en estos partidos es donde se demuestra si estamos para jugar en primera división. Es un duelo muy difícil pero en lo personal la meta es sacar el equipo adelante y quedarnos en primera que es el circuito donde queremos estar.

¿Qué se habla en el interior del equipo sobre la situación?

Que ya estamos aquí y que tenemos que enfrentar las cosas de la mejor manera. Lo que nos decimos es que nos alentamos, nos damos apoyo que es lo mejor que podemos hacer como grupo.

El volante del Honduras Progreso, Juan Delgado, durante el entrenamiento de este miércoles.

No ha sido fácil. ¿Son conscientes que solo dependen de ustedes salvarse?

Es correcto. En lo personal no me tranquiliza que llegamos los dos equipos con las mismas condiciones, nosotros tenemos que hacer lo de nosotros, no me importa si los demás están iguales, solo tenemos que ganar el sábado.

¿Sientes nostalgia al saber que el sábado podría llegar al final una historia de primera en el Honduras?

Yo llegué de las reservas del Real España al Honduras Progreso cuando tenía 18 años pero me dolería mucho dejar al equipo en segunda. Yo he dado la vida por este equipo y este partido no es la excepción, en este partido voy a dar la vida para quedarnos en primera división.

Leer: LOS PRECIOS DE BOLETOS DEL JUEGO HONDURAS-JUTICALPA

¿Qué te dice tu familia de lo que se vive en el Honduras Progreso?

Mi familia siempre me apoya en las buenas y en las malas, siempre me aconsejan que le dé para adelante sin importar las barreras que se tengan. Esta es una bonita oportunidad para saber de qué estoy hecho.

Vimos que tu papá ha estado contigo en los entrenamientos y sientes ese apoyo de cerca.

Es muy importante, soy afortunado porque mi papá siempre me está apoyando, mi madre igual viene al estadio a ver los partidos, tener a mis padres es lindo; igual mi esposa mira los partidos y sufre como todos mis hermanos.

¿Qué has sentido al ver que no pueden y se hunden cada día?

A veces digo… ¿Por qué nos pasan estas cosas? Pero todo es con un propósito, como jugador me pongo triste, no se nos dan las cosas pero tomo fuerzas y sigo para adelante, aquí lo importante es como se termina. El sábado podemos enmendar todos los errores que hemos cometido en el torneo.

El entrenador Luis Alvarado dando indicaciones a los jugadores previo al entrenamiento.

¿Has llorado?

Sí. He sufrido y a veces me pregunto por qué nos pasan este tipo de cosas, aquí el grupo es muy unido y hay muchos compañeros que somos humildes, tranquilos que solo trabajamos. Estar en estas situaciones incomoda un poco y te preguntar por qué… hemos dejado de hacer muchas cosas, nosotros somos los culpables y los que debemos de enmendar las cosas.

¿Si hay un penal al minuto 90 y con ese se salvan del descenso, te atreves a lanzarlo?

Claro que sí, con todo gusto lo haría. No tiene que haber temor, es de valientes tomar un penal porque no es nada fácil. Tengo la confianza del profesor Luis Alvarado, él siempre nos dice: Aquí no elegiré penalero, el que tenga los güevos más grandes lo hará, ese es el valiente.

¿Se salva el Honduras Progreso?

Confío en Dios, estamos con la convicción de lo que queremos y el día sábado nos quedamos en primera división. Me imagino un partido intenso, bravo donde tenemos que jugarlo al cien y me comprometo a dejar todo en la cancha, aunque me pegue algo no importa, solo con la satisfacción que me entregué.