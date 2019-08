Carlos Bernárdez explica por qué decidió jugar con la selección de Belice

Carlos Roberto Bernárdez, era un desconocido en el fútbol de Honduras y poco a poco se fue abriendo camino por su destacada velocidad y muchos lo recuerdan tras anotarle a Motagua aquel gol que nace con una corrida a lo Usain Bolt.

El cipote del Vida ha decidido jugar para la Selección de Fútbol de Belice. ¿Por qué esta decisión? El jugador dice que él nació en ese país y tiene la nacionalidad, pues sus padres trabajaban en esa tierra cuando vino a este mundo.

"Nos venimos de Belice cuando yo tenía ocho meses y desde entonces he residido en Honduras y he vivido toda mi niñez... Me formé en Honduras en el Victoria y el Vida y ahora me han dado la oportunidad de venir a Belice gracias al profesor Luis Cabrera y por eso tomé la decisión de venir a este país", cuenta Bernárdez.

El profesor Luis Cabrera, preparador físico de la Selección de Belice habla de la experiencia de traer a Bernárdez. "Lo conocí cuando lo entrababa, lo encontré dos años después, hablamos y aceptó venir a Belice", rememora el preparador hondureño.

Bernárdez nunca había ido a Belice hasta ahora que fue para integrar la Selección Nacional de ese país. Su sueño fue esperar un llamado del equipo hondureño pero las puertas nunca se abrieron.

"Ahora se me da la oportunidad de estar en Belice, siempre quise venir y gracias a Dios se me está dando la oportunidad. Soy beliceño porque aquí nací; fue importante que el profesor Luis Cabrera estuviera allí diciéndome que viniera", cuenta.

"No es que sea viejo, tengo 26 años y gracias a Dios en Honduras siempre estuve con las ganas de ir a la Selección y nunca fui llamado; Belice es un gran país donde nací y hoy estoy aquí", cuenta el exfutbolista del Victoria que ahora viste la camisa del Vida.

Bernárdez es un buen talento que tiene velocidad y gol; eso lo convierte en un arma para los beliceños. "Me voy a entregar por Belice, a darlo todo, les prometo esfuerzo para que todo nos salga bien. Ya he marcado goles contra Woodrow West que nunca lo tuve como compañero pero ahora lo tendré en la Selección", contó el delantero a Acción Deportiva en su página de Facebook.