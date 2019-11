Fernando Araújo tras derrota ante Upnfm: "Nos agarró en una mala noche, eso fue todo"

Fernando Araújo sabe bien que el Vida llegaba como favorito para recibir a Upnfm, sin embargo, su equipo terminó siendo sorprendido y derrotado en la segunda jornada de la pentagonal.

Para ello el timonel uruguayo tiene una respuesta. "el equipo salió a ser protagonista y nosotros no estamos acostumbrados", esto a diferencia de lo realizado ante Olimpia en los papeles.

En lo demás lamenta el significado de la pérdida, aclara la polémica con Esdras Padilla al ser sustituido lo que viene para su club entre semana.

Molestia de Esdras Padilla

Sacamos a Padilla porque creemos que estaba desgastado, ya estaba desordenado, estaba corriendo sin un orden. Estábamos sufriendo mucho, lo que intentamos fue darle un orden para volver a circular. Lo de Marcelo fue por una contractura en el aductor.

Nada por reclamar: "Primero que todo veré como están los jugadores, hoy no puedo pensar si será campeón o no. Manejo las cosas con calma, pero hoy no será la excepción. Hoy se perdió un partido, pero no tengo nada que reprochar.

Pique con la afición: Tienen memoria a corto plazo, hace unos días le ganamos a Olimpia y éramos lo mejores. Yo no entro en esa memoria corta que tiene la gente. Yo sí tengo memoria porque gracias a los jugadores estoy acá, no estoy de vacaciones.







Errores puntuales: Parte del cansancio te lleva a eso, no te da la posibilidad de pensar, erramos muchos pases, el equipo por momentos estuvo descoordinados. Ni hoy somos los mejores, ni ayer fuimos los peores. Hay que tener un término medio, hay que tener cara para salir adelante.

UPNFM como rival "Es un equipo que sabe a lo que juega, que la tiene clara y que viene descansado. Nos agarró en una mala noche, eso fue todo. No hay que buscar fantasmas en donde no lo hay".