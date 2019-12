Irvin Reyna, un hombre tocado por Dios que no le hace falta jugar al fútbol

Tras un largo tiempo de andar en busca de Irvin Josué Reyna Zavala, jugador que salió del radar de muchos, pese a que militó para el Olimpia y Motagua, se logró encontrar en la fresca Siguatepeque, ya sin pantalones cortos y ahora un hombre de Dios, dedicado a sus proyectos personales.

Vestido con camisa que lleva el nombre de uno de sus negocios y en una pequeña motocicleta se traslada por la 'ciudad de los pinos' a cada uno de sus quehaceres que cada día experimenta cosas nuevas, todo fuera del fútbol.

Pese a ser un jugador que todavía tiene para jugar un par de años más en este deporte, el ex futbolista del Olimpia, Necaxa, Motagua, Honduras Progreso y Real de Minas, decidió dejar esta carrera a sus 31 años luego de un milagro que hizo Dios en él.

Muchos dejan esta profesión porque ya su edad no les da, pero el caso de Irvin Reyna es otro, luego de casi perder a su hijo cuando recién había nacido, empezó a perder la pasión por este deporte.

UN SUEÑO QUE CUMPLIÓ

Aquel niño oriundo de Aldea Sizama, Arizona, que lo único que soñaba era debutar en Liga Nacional desde que su padre lo llevó a las inferiores del Olimpia en Tela, lo terminó logrando y no solo eso, terminó uniéndose a los dos equipos más grandes de Honduras.

Pero la vida da muchas vueltas, entre sus metas estaba que cuando se retirara del fútbol era quedarse viviendo en Siguatepeque, ciudad a la que su padre se trasladó hace un par de años, estar más cerca de su familia lo hizo tomar esta decisión antes de lo esperado.

Irvin Reyna ahora se ha olvidado del fútbol y dedica más tiempo a su familia y proyectos. Fotos Neptalí Romero

Ahora Irvin Reyna se ha olvidado de las canchas y ha puesto en marcha una nueva vida, a formar una nueva etapa junto a su familia, una de ellas es tener una casa de repuestos para motocicletas, además de cultivas café junto a su padre, quien también posee ganado.

"Paso en mi negocio aquí en Siguatepeque, ahora tengo más tiempo para mi familia y lo disfruto mucho, estoy dando mis primeros pasos como empresario, por algo se empieza, creo que paso más activo que cuando estaba en el fútbol", comenzó diciendo el ex jugador que fue tomando en cuenta Juan de Dios Castillo en la Selección Nacional de Honduras en el 2010 para una gira de amistosos y que debutó ante El Salvador.

SUS INICIOS

Si nos vamos a los años 90's, en Aldea Sizama se formaba un volante contención que se unió a las inferiores del Olimpia a sus 8 años de edad y fue cuando tenía 17 que fue enviado a Tegucigalpa para que estuviera con las inferiores, una temporada después lo subieron al primer equipo para que a sus 19 debutara en Liga Nacional.

No oculta que su salida del Olimpia fue algo que no se lo esperaba, era de los titulares y de los de confianza del 'viejo león'. "En ese momento yo era uno de los capitanes del equipo, se dieron una situaciones con directivos del Olimpia y creo a raíz de eso se dio mi salida".

Irvin Reyna terminando su jornada de trabajo en su puesto de venta de repuestos en Siguatepeque.

Pero donde se una puerta se cierra, otra se abre, fue así que Reyna pudo dar la sorpresa de pasar al vecino, Motagua. "La llamada fue inesperada, fue Yanuario Paz y Diego Vázquez que se comunicaron conmigo", al pasar de los años se convirtió en unos de los líderes de los azules, pero le pasó lo mismo que en su antiguo club.

"La salida también fue inesperada, en Motagua viví mis mejores momentos porque ahí se logró un gran vínculo entre el grupo, entrenadores y directivos, me dolió por todo el cariño que había, fue duro, lloré cuando Diego (Vázquez) me llamó para decirme que no seguiría, no por el trabajo, si no por la unión que había", comentó mientras se le veía una cara de tristeza.

SE VA AL VECINO



Fue aquí que para Irvin Josué su vida empezó a dar un cambio inesperado, cuando se la daba la mala noticia que no seguiría en Motagua, por otro lado festejaba que venía de camino su tercer hijo. "En el momento que salgo de Motagua se vino la noticia que mi esposa estaba embarazada".

Pero para Reyna Zavala y su esposa Damaris Ayala algo duro se venía, su último hijo nace antes de tiempo y todo se empieza a complicar, cuando había estado seis meses sin equipo y logra arreglar con el Honduras Progreso, equipo al que se tuvo que unir tarde por problemas familiares, su pequeño estaba en estado grave de salud, incluso, falleció por dos minutos.

Irvin Reyna junto a sus tres hijos en la ciudad de Siguatepeque.

"A los ocho meses de embarazo mi esposa empezó a sentir malestares y cuando se llega al doctor ya estaba a punto de dar a luz, cuando nace se complicó todo, nació con infección en la sangre, le dio una neumonía, un paro respiratorio, estuvo muerto dos minutos (se rompe en llanto), el estaba interno, nosotros íbamos a verlo, llorábamos, con mi esposa, le cantábamos, nosotros le decíamos que iba a ser un hombre de Dios y justamente yo estoy del niño cuando comienza a ponerse mal, en ese momento me doy cuenta que la cosa no estaba bien, nos dijeron que ya no podían hacer nada y que solo teníamos que pedirle a Dios, recuerdo que cuando estaba en uno de los pasillos del hospital un practicante se me acercó y me dijo 'Irvin todo va a estar bien', para mí eso fue sentir que Dios estaba ahí y después se eso el espíritu santo me dice 'que el niño estaba mejor', después de eso estaba recuperado en siete días", contó entre lágrimas el ex jugador.

"Cuando al niño le da el paro respiratorio el especialista estaba frente a él, de no estar ahí el niño muere, bueno, él estuvo muerto dos minutos, en ese momento me estaban llamando del Honduras Progreso que me fuera a entrenar, pero yo no podía", detallaba.

Irvin Reyna también dedica tiempo a su propiedad que tiene cultivada de Café.

Tras recordar este duro momento que pasó junto a su familia, el rostro ya no volvió a ser el mismo para Irvin. "Después de eso jugué con el Honduras Progreso, no estaba bien, sabía que mi niño se estaba recuperando, creo que eso fue el inicio para ya no querer seguir buscando equipo, yo no nunca quise tener a mi familia lejos de mí, yo no estaba dispuesto a estar peleando con los equipos por mi salario, yo dije 'mi familia no merece esto'".

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Luego de esto, Reyna tuvo que regresar a Tegucigalpa, ciudad que vivió desde que se unió al Olimpia, jugó para el Real de Minas un torneo, luego lo hizo para el Independiente de Siguatepeque, razón por la que tomó la decisión de irse a vivir antes de pensado a dicho lugar. "Siempre fue una opción venirme a vivir a Siguatepeque y cuando Independiente me llamó tomé la decisión".

Ya viviendo en 'la ciudad de los pinos', Irvin empieza a pensar en su futuro, uno de sus proyectos fue poner a la venta repuestos de moto, otra que ya tenía adelantada fue haber comprado una manzana de tierra cultivada de café y la otra una escuela de fútbol.

No solo aprendió a jugar fútbol, Irvin Reyna también trabaja en Siguatepeque cortando café.

Esta última se empieza a montar luego de que a la iglesia que asiste se entera que la fundación ServeHope tiene la misma iniciativa y deciden llamarla "Meta", así apoyar a niños de bajos recursos de dicho sector, además de darle una beca también para que estudie.

Pese a que gran parte de su vida ha sido dedicada a este deporte, Irvin Reyna asegura que "hasta el día de hoy no siento que me haga falta el fútbol, siento que el fútbol ya pasó para mí como jugador", pero también cree que uno de sus sueños que no cumplió fue "no jugar en el extranjero.

Ahora el ex futbolista del Olimpia y Motagua se pasea por la fresca Siguatepeque en una pequeña moto, dedica más tiempo a su familia y contando historias de lo que logró en su carrera a pequeños de dicha ciudad que aspiran a llegar a triunfar en la misma, de no ser así, formarlos como hombres ejemplares.