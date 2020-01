El colombiano Yustin Arboleda aún no despierta en Olimpia: 237 minutos y no suma goles

La adaptación para el delantero colombiano Yustin Arboleda en el Olimpia, está siendo compleja traducida de su sequía goleadora desde su debut ante Real España en la segunda jornada del Torneo Clausura 2020.

Hasta el momento, el ariete acumula 240 minutos y ninguna anotación en su registros. Números que hablan de su amnesia y divorcio con las redes entre Liga SalvaVida y Copa Premier Centroamericana.

De cuatro encuentros Arboleda ha sido titular desde el once inicial. Lo hizo ante en el juego de vuelta ante Real España por la Copa Premier y recientemente enfrentando a Lobos de la Upnfm, pero no concibió anotar.

Arboleda durante uno de sus entrenos con el Olimpia

El resto de los dos encuentros han venido sucedido de sustituciones. Lo cierto es que con ello Jorge Benguché sigue siendo el hombre del gol en los merengues. Actualmente lleva 3 goles que le valen para lidera la tabla de goleo con Juan Ramón Mejía (3).

Su cuota goleadora con Marathón

Durante su etapa en el conjunto verdolaga 60 goles únicamente en la Liga Nacional.

Minutos de Yustin Arboleda por partido

Vs Real España en Copa Premier: 28 minutos- 90 minutos

Vs Real España en Liga: 29 minutos

Vs Upnfm: 90 minutos