Marlon 'Machuca' Ramírez busca redimirse con la afición de Marathón

Marlon Ramírez llegó de regreso esta temporada tras estar a préstamo y jugar 16 partidos con Honduras Progreso, siendo sin duda la idea con la cual Marathón tomó esa decisión hace seis meses.

A día de hoy la realidad del Monstruo es igual de buena que en aquel Clausura 2019, aunque con la salvedad de que en esa etapa no pudo ganarse en puesto. Esta vez la historia espera que sea diferente.

'Machuca', quien avisa que a Tocoa "vamos con la misma mentalidad que es sumar de a tres para estar en una mejor posición", recuerda que "la idea de mandarme a préstamo era para tener más minutos".

Acepta que "por ahí tuve los necesarios", aunque "no con los resultados que quería, pero creo que en el regreso a Marathón vengo con otra mentalidad, poder sumar y aportarle al equipo", advierte sin atisbo de duda y creyendo firmemente en sus condiciones.

El futbolista de 25 años, surgido del Vida y con pasado en Motagua, Juticalpa FC y el mismísimo Honduras, reconoce con autocrítica que "era necesario" que se diera esa cesión en el Apertura 2019.

A día de hoy solo piensa en el liderato, "ir sumando y estar arriba en la tabla". Es consciente de que "nos toca ir a Tocoa a jugar con un Real Sociedad que anda bien", pero tienen con qué salir avantes del Francisco Martínez del Bajo Aguán.

TRABAJA PARA SER TITULAR

"Para eso trabajo y estoy aquí, me mentalizo en eso, trabajar y ser titular en el equipo", avisa Marlon 'Machuca' Ramírez dejando en claro que no llegó para vivir la misma primera experiencia con los verdolagas. Quiere trascender.

El ex legionario en Canadá (Vancouver Whitecaps II), Estados Unidos (Charleston Battery) y Egipto (Enppi) asegura sentirse cómodo jugando por las bandas. "Durante he estado jugando siempre lo he hecho por la banda, pero el que manda es el profe", lanza.

Confirma sobre Héctor Vargas que, hasta el momento, "lo que me ha pedido arriba lo he asimilado bien". Entiende que "va a ser algo difícil" jugar con los 'aceiteros' en su terruño, sobre todo por "el aspecto del clima", pero "nos vamos a mentalizar en nosotros, hacer un buen partido y sacar los puntos que son necesarios" para seguir en liza.

El hecho de que Real Sociedad esté peleando por no descender es un argumento más para tener precauciones, según 'Machuca': "Por ahí ellos estaban en esa posición incómoda, peleando descenso y nosotros estamos en la tabla arriba, queriendo sumar y llegar alto".