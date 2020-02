Roy Hernández, el futbolista que solo jugó un partido con Motagua y ahora trabaja en una cafetería

Puntual a la cita. El reloj marcaba las 10:20 de la mañana, hora en que habíamos pactado y Roy Hernandéz, exjugador de Motagua, llegaba a la entrevista para contarnos un poco de su historia del por qué no pudo consolidarse como jugador profesional.

Llegó vestido como típico futbolista, de short y camisa, pensaba que la charla la tendríamos cerca de su hogar, El Pedregal (Tegucigalpa), pero no, lo trasladamos a un campo donde el comenzó a dar sus primeros pasos en el andar del fútbol, La Vega.



Al llegar al lugar, antes de comenzar la entrevista le pregunté qué recuerdos tenía de ese recinto que estaba frente a él, "muy buenos, aquí comencé a dar mis primeros pasos en el fútbol infantil, juvenil y hasta logré quedar campeón, aquí fue donde me vieron jugar para después llegar a Motagua", recuerda Roy quien siempre se desempeñó como volante armador.

En el campo de La Vega, Roy Hernández vivió sus primeros pasos en el fútbol. Foto: Ronal Aceituno.



¿Quién lo lleva a Motagua? "Tenía 14 años, jugaba para Platense y reservas entrenaba aquí (Campo de La Vega), Reinaldo Clavasquín y Chema Durón se quedaban viendo el entrenamiento porque nosotros practicábamos después de ellos, un día me dijeron que me querían ir a probar a Motagua, fui al torneo siguiente, no me quedé por el dueño (de Platense) estaba pidiendo mucho dinero por mí, yo no sabía, hasta después me di cuenta, hablé con el DT y logré salir".

Al marcharse al Ciclón, fue 'Clavas' quien le dio la oportunidad de jugar, Roy Hernández aseguró que en el Nido Azul dejó muchos amigos, historias y muchas anécdotas por contar, una de las que no olvida es con Harold Fonseca, actual portero de Olimpia.



"Una vez que estábamos concentrados en un hotel de El Progreso, él estaba con el celular chateando, yo lo molestaba y en una de esas me le tiré de mi cama a la suya, le caí encima y me voló de una patada al suelo, yo moría de risa porque se enojó, momentos que nunca se me olvidarán".

DEBUT EN RESERVAS DE MOTAGUA

"Todavía lo recuerdo, fue en La Ceiba ante Vida, la primera pelota que toqué no sabía qué hacer con el balón, si darla, conducirla, estaba muy nervioso, pero ya después de que dí bien una pelota me acomodé al partido y los compañeros me arroparon de confianza que fue algo importante".

El chico de El Pedregal jugó mucho tiempo en la reserva de Motagua donde logró proclamarse campeón en esa categoría.



Un momento inolvidable en las inferiores del Ciclón fue "el torneo que llegué, quedamos campeones ganándole la final a Olimpia en penales, con el profe Clavasquín, en la tanda, él me preguntó 'Roy vas a penalear y le dije que sí', cuando iba caminando a patear iba nervioso, no escuchaba nada, en el momento que agarro la pelota y la acomodo me sentí confiado y gracias a Dios lo metí y fuimos campeones".



Hernandéz llegó a ser capitán bajo el mando del entrenador César 'Nene' Obando, además lo dirigieron en las categorías menores del equipo azul Reinaldo Clavasquín y Ramón Romero.



"Tenía más responsabilidad porque cuando a uno le dan el gafete tiene que comprometerse más que los compañeros, ser más aguerrido, luchar al máximo, apoyar al equipo".

El 'Enano', como le decían en las reservas tuvo la oportunidad de ser compañero de varios futbolistas que militan en la Liga Nacional de Honduras como el caso de Henry Figueroa, Marcelo Pereira, Klifox Bernárdez, Kevin López, Maylor Nuñéz, Brayan García, Machuca Ramírez y Harlod Fonseca.





"Fueron buenos compañeros, calidad de personas, cuando llegué a Motagua, más que todo Harold Fonseca me apoyó bastante, con él fuimos buenos amigos", aseguró Roy.

DEBUT EN PRIMERA DIVISIÓN

Antes de ponerse la camisa Azul en un partido de Liga Nacional, entrenó con varios DTs entre ellos José Treviño, Risto Vidaković y Diego Vázquez, pero fue este último que le cumplió el sueño de jugar en el máximo circuito de Honduras".



"El que me dio la oportunidad en la primera de Motagua fue Diego Vázquez, lastimosamente no tuve la suerte que espera para poder demostrar mi fútbol, recuerdo que el partido fue contra Platense en Cortés, estaba con muchas sensaciones a la vez, pero cuando entré y toqué el balón todo comenzó a fluir naturalmente", contó Roy Hernández quien ahora tiene 24 años.



El volante derecho debutó el 18 de enero de 2015 en el estadio Excelsior, su único partido en Liga Nacional, ese día entró por Lucas Gómez, luego solo tendría participación en Copa Presidente.

Este fue el día que tuvo la oportunidad de debutar en Liga Nacional bajo el mando de Diego Vázquez.



"El profe fue buena persona, estoy muy agradecido con él porque nunca se me va a olvidar que me hizo jugar en primera de Motagua, tal vez no tuve mucha oportunidad porque en el puesto que yo juego estaba lleno en ese momento".



Al finalizar ese torneo en que debutó lo cortaron, Roy Hernández asegura que aún no sabe por qué salió de Motagua, no les comunicaron nada, se dio cuenta por una noticia de Diario Diez donde aparecía su nombre, salió Junto a Kevin Maradiaga, Ramón Amador y Marlon Ramirez (Machuca).



Uno de los recuerdos que Roy Hernández guardará es el título de campeón con Motagua en la Liga Nacional en el torneo Apertura 2014-2015 contra Real Sociedad, el 'enano' era parte del equipo, pero no había tenido un tan solo minuto con los azules.

SU CARRERA EN LIGA DE ASCENSO

"Estuve seis meses sin jugar cuando salí de Motagua, me gradué del colegio y luego se me dio la oportunidad en el Valle FC, allá me tuvieron paciencia porque estaba falto de ritmo, me trataron bien, llegó al equipo por recomendación".



El 'enano' estuvo dos torneos en el equipo de Nacaome, todo el 2016, en el primero clasificaron a la liguilla del Ascenso en Honduras y el segundo no les fue tan bien porque no había apoyo económico.



Luego llegó al Comayagua FC con Milton "Jocón" Reyes junto a Dembor Bengtson, hermano de Jerry (Olimpia). En este equipo tuvo mucha oportunidad, portó la camisa '10' donde además fue dirigido por Raúl Cáceresm actual DT del Real de Minas.

Luego de su paso por Motagua jugó en tres equipos de la Liga de Ascenso en Honduras, uno de ellos el Comayagua FC.



Posteriormente fichó por Los Potros del Olancho FC, disputó liguilla y logró ser campeón de la Liga de Ascenso en 2019 bajo el mando de Nerlin Membreño. En ese mismo torneo enfrentaron a Real Sociedad perdiendo la finalísima y se quedó a las puertas de su revancha en Liga Nacional.



"Después de coronarnos campeón el profe Nerlin no me daba mucha oportunidad, sentía que no confiaba en mi, decidí no renovar y hace ocho meses dejé de jugar profesionalmente" y agregó que "me sentí mal porque es algo que me gusta desde que tengo uso razón, luego de dejarlo miraba a mis excompañeros hacerlo y me daba una especie de depresión porque ya no podía hacerlo, con el tiempo pude superarlo".

En Potros le fue muy bien ya que además de gozar con un buen fútbol logró proclamarse campeón de la segunda división.

SU ACTUALIDAD EN UN NEGOCIO FAMILIAR

"Ahora ayudo en un negocio familiar que tiene más de 30 años, se llama "Olga's in the house, es una cafetería donde se hacen almuerzos y golosinas, durante el día, ya en la noche se venden cervezas", dijo Roy Hernádez.



"Por ahora ese es mí trabajo, le ayudo a mi abuela y me siento bien haciéndolo, por mientras busco algo mejor y seguir estudiando".

Ahora se dedica a estudia y ayudar en el negocio que tiene su abuela desde hace 30 años. Foto: Ronal Aceituno.



Roy Hernández está cursando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) la carrera de educación física, estudia eso porque es algo que lo tiene ligado al deporte.



Aunque es difícil que vuelva a jugar, Roy no esconde su deseo de volver: "Es algo que traigo en la sangre y quisiera volver a jugar profesionalmente, ojalá Dios me de la chance, pero si no, me voy a graduar de lo que estoy estudiando".

Datos de Roy Hernández

Sus equipos: Platense (Inferiores menores), Motagua (reservas y Liga Nacional), Valle FC (Liga de Ascenso), Comayagua FC, Olancho FC.



Entrenadores: En reservas, Reinaldo Clavasquín, 'Nene Obando' y Ramón Romero, en el primero equipo Motagua, José Treviño, Risto Vidaković y Diego Vázquez, Liga de Ascenso, Jocón Reyes, Raúl Cáceres y Nerlin Membreño.



Compañeros destacados: Henry Figueroa, Marcelo Pereira, Klifox Bernárdez, Kevin López, Maylor Nuñéz, Brayan García, Machuca Ramírez y Harlod Fonseca.



Salario en Motagua: ocho mil lempiras.

Valle FC: ochos mil/ Luego bajó a cinco mil lempiras por la falta de apoyo.

Comayagua FC: ocho mil lempiras.

Potros: 11 mil lempiras/ Luego bajó a ocho mil cuando el equipo se trasladó a Tegucigalpa.