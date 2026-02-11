Marathón le responde a la Comisión de Disciplina con tajante comunicado tras sanción de Lavallén: "Lo haremos valer..."

En el documento, el club sampedrano manifestó públicamente su respaldo total al profesor Lavallén, reafirmando su confianza en el trabajo y la integridad del estratega argentino. Marathón sostiene que las declaraciones del entrenador fueron realizadas desde la convicción y la buena fe, asegurando que en ningún momento faltó a la verdad en sus señalamientos.

El Club Deportivo Marathón emitió un comunicado oficial este 11 de febrero de 2026, en el que expresa su postura tras la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Disciplina al entrenador Pablo Lavallén. El técnico fue castigado con cuatro partidos de suspensión en el torneo Clausura 2025-2026, además de otras medidas accesorias, situación que generó la reacción inmediata de la institución verdolaga.

Asimismo, la institución considera injusta la valoración realizada por la Comisión de Disciplina, particularmente en lo referente a la severidad de la sanción. Según el club, lo que correspondía era la sanción ordinaria derivada de la expulsión, equivalente a dos partidos, y en el peor de los casos, un encuentro adicional por el tono de sus declaraciones, pero no una suspensión de cuatro jornadas.

En el comunicado también se detalla que, en resguardo de la institucionalidad y de sus derechos, el Club Deportivo Marathón interpondrá un Recurso de Apelación ante la Comisión de Apelaciones, conforme a lo establecido en la misma resolución. Con esta acción, la dirigencia busca revertir o, al menos, reducir el castigo impuesto al director técnico.

De igual manera, la entidad verdolaga dejó claro que se reserva el derecho de ejercer cualquier otra acción que considere necesaria para salvaguardar los derechos e intereses del club, su cuerpo técnico y sus profesionales, siempre en el marco del debido proceso y las normas aplicables.

Finalmente, Marathón reiteró su exigencia de criterios uniformes, decisiones responsables y garantías de justicia deportiva dentro del fútbol hondureño. El club cerró su postura mostrando firmeza ante la situación y dejando claro que defenderá a su entrenador y a la institución en las instancias correspondientes.