Javier López revela el jugador que le da alegría al camerino y habla del estado de la cancha de La Paz: "Por televisión"

<b>¿Cómo valora de que dos de sus fichajes, Rodrigo de Oliveira y Romario da Silva, hayan marcado cuatro de los cinco goles?</b>Me tiene muy contento. Rodrigo ya lo conocen todos, y a Romario lo van a ir conociendo. Es un jugador con gol, con último pase, que se asocia muy bien y es un gran compañero en el esfuerzo. Además, aporta alegría en el vestuario, como buen brasileño.También quiero felicitar a Alejandro, que hizo un muy buen partido desde el inicio. Los refuerzos que hemos incorporado no han sido muchos, pero sí los que el club y el proyecto necesitaban para mejorar lo que hicimos en el torneo anterior.