Droopy Gómez destaca la obligación en Motagua y respalda a Comisión de Arbitraje en reconocer errores: "El equipo piensa en ser campeón"

El mediocampista de Motagua, el argentino Rodrigo "Droopy" Gómez, confía que hoy volverán al triunfo al enfrentarse al Génesis PN en la jornada 5 del<b> torneo Clausura de la Liga Hondubet</b>. El duelo será desde las 3 de la tarde en la ciudad de La Paz.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/droopy-gomez-sorprende-y-confirma-su-nuevo-trabajo-en-san-pedro-sula-viene-el-fichaje-MP28270941" target="_blank">"Droopy" Gómez</a></b> se refirió a la gran polémica que levantó en el clásico sampedrano entre Marathón y Real España donde una acción, que terminó en gol, fue sancionada como fuera de juego.