Droopy Gómez destaca la obligación en Motagua y respalda a Comisión de Arbitraje en reconocer errores: "El equipo piensa en ser campeón"

Para el argentino, Motagua está trabajando de buena forma bajo el mando del entrenador Javier López y que es momento de dejar atrás los dos empates consecutivos.

Además, tiene claro que desde su llegada a inicios del 2024 el fútbol hondureño muestra mejoras a lo que encontró y que muchos de los jugadores nacionales merecer irse al extranjero.



CONFERENCIA DE PRENSA DEL "DROOPY" GÓMEZ



¿Qué ustedes han visto de Génesis PN y por dónde va a pasar una victoria?

Sí, coincido, es un rival que complica, que se hace se hace fuerte local. Le agarró la vuelta a la cancha, una cancha, que es sintética, distinta a la que estamos acostumbrados a jugar en la liga, así que nada, un rival que apuesta mucho a la segunda pelota, que siempre ha competido, la última vez que fuimos ahí no nos ha ido bien y bueno, después en Tegucigalpa también hicieron un buen partido, un rival complicado a las 3 de la tarde, un horario complicado, así que nada. Hoy vamos a tener que estar al 100% concentrado, aportar a lo a lo que nosotros somos fuertes y bueno, tratar de traernos los tres puntos.



Hemos visto que Motagua ha tenido una incorporación más en la parte del medio campo (Alejandro Reyes), ¿Te sientes más acompañado tomando cuenta que ya no tiene esa responsabilidad al 100% de acarrear el equipo?

Siempre que vengan jugadores es importante, para la competencia personal, grupal. La verdad que siempre que vengan compañeros nuevos a sumar, a aportar su granito de arena, su experiencia son bienvenidos. Que bueno, estamos contentos con los compañeros nuevos que se han sumado y sí, un empate en San Pedro donde nos podríamos haber traído los tres puntos y creo que un poco el que más nos dolió fue el último que era rivalizar ese empate en San Pedro con un Real España que siempre es complicado en San Pedro y bueno, hubiéramos tenido que ganar en Tegucigalpa para para rivalizar ese empate.



Ahora nada, ya pasó atrás, todavía no hemos perdido, hemos visto eso es la parte positiva y bueno, ganando hoy otra vez nos ubicamos en primer o segundo lugar que es lo que apunta esta institución y lo que nosotros tenemos trazado también como equipo.



En lo personal, ¿Cómo futbolista qué sientes después que se les afecta en un partido y se reconoce por parte de la Comisión de Arbitraje que han sido afectados?

La verdad que también hay que reconocer que es de hombre cuando se reconoce el error porque también nosotros nos equivocamos constantemente y creo que nosotros también nos equivocamos más que los árbitros. Eso también lo tenemos que poner en primer lugar o por lo menos en mi caso siempre ponernos de ejemplo de que hay que saber reconocer el error.



Nosotros también estamos constantemente en equivocación, la verdad que es un paso importante que se reconozca que se ha equivocado. Nosotros lo tomamos de buena manera, con buena fe. Sabemos que todos tenemos errores y que no hemos sentido que hemos sido perjudicados intencionalmente.



Entonces que eso lo bueno, son errores que le pueden pasar a cualquiera, mientras se achique el margen de error de los árbitros de esta liga va a seguir creciendo, mientras se achique el margen de error de los jugadores, de los técnicos, de todos los dirigentes que componen al fútbol hondureño, esto va a seguir creciendo, así que nada, primero que nada es de hombre y es un paso importante reconocer después en base a eso mirar qué es lo que se tiene que corregir para que ese error sea mínimo.



Un partido tan importante para ustedes, vienen de dos empates. El profe decía hace unos días que el objetivo de Motagua para este torneo es ser campeón, ¿Crees que va por esa misma línea?

Sí, la verdad que sí. Estamos en la idea del profe, él agarró un torneo iniciado a mitad de camino en lo que fue el torneo pasado y bueno, siempre los objetivos de este equipo eran salir campeones. ahora con una pretemporada de por medio de la mano del cuerpo técnico de Javier unimos los objetivos todos juntos. Sabemos que en esta institución hay que salir campeón, todo lo que no sea eso, la verdad que es un objetivo no cumplido. Yo lo sé desde primer día que he venido acá, me lo han inculcado. Así que nada, vamos por esa línea.



Sabemos que va a ser supercomplicado, que vamos a pasar momentos buenos, momentos no tan buenos y es ahí donde tenemos que relucir el equipo, donde tenemos que hacernos fuertes y luchar contra todo eso. La vez cuando hemos quedado campeón acá hemos tenido momentos buenos, momentos malos, pero siempre se ha recuperado el equipo y ha sacado la casta en momentos importantes. Vamos por ese camino, hoy tenemos un rival complicado, una cancha difícil donde ellos se hacen se hacen fuerte, así que la verdad que hoy tenemos que mostrar que este Motagua está para salir campeón.



Rodrigo, tienen más posición de pelota para generar, para acompañar más a los delanteros y utilizar más área para poder buscar un gol, ¿Te sientes mejor así?

En los últimos partidos en la idea también del profe es un poco enfatizar en eso, en los metros finales. Por ahí las circunstancias de los partidos se dan para agarrar la pelota en los metros finales donde el profe quiere que la agarre mayormente, pero también los partidos a veces se dan que son partidos muy cerrados, que hay que tratar de bajar un poco para tratar de conectar con los delanteros.



Obviamente que a cualquier jugador siempre jugando más cerca del arco es más lindo, tiene otras responsabilidades, tiene otras sensaciones, más cerca del pase gol o más cerca de concretar un gol, así que nada, uno se va sintiendo cómodo y siempre a disposición del equipo. Si bien este inicio de torneo ha sido así, jugando un poco más en los metros finales, uno se va adaptando a lo que quiere y se siente cómodo.



Droopy ya con mucho tiempo en el fútbol hondureño, ¿Cuál es tu valoración del fútbol hondureño?

Siempre lo he dicho, la verdad que la adaptación la hemos sufrido todos o por lo menos los compañeros que yo tengo, sean extranjeros o sean nacionales que vienen a un club como Motagua, la adaptación siempre es complicada, la adaptación a la liga también, una liga fuerte, una liga física y nada, la verdad que siempre he tenido mayores deseos primero que nada para la liga, para el país donde a uno le da trabajo.



Siempre lo he dicho, el fútbol hondureño desde el primer día que yo llegué por enero del 2024 hasta el día de hoy ha crecido, la verdad que ha crecido y va en una línea ascendente, ha crecido, han mejorado las canchas, se han mejorado los planteles. Conociendo un poco desde el tiempo que estoy yo, han mejorado los extranjeros, los nacionales se han valorizado un poco más, han salido nacionales a al extranjero saliendo de la Liga Nacional.



​​​​​​​A veces también tenemos que adaptarnos a la liga que estamos y creer en la liga, aportar, que acá hay chicos que juegan en nivel nacional y que pueden salir a al extranjero, me ha tocado jugar en varios países del extranjero, en Europa y creo que hay varios compañeros y otros jugadores de Liga Nacional que pueden jugar en esas ligas, así que nada, creer en la liga, seguir apostando y seguir en esa curva ascendente entre todo para que el fútbol hondureño siga creciendo.