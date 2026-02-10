Edrick Menjívar recuerda el triunfo histórica del Olimpia contra América en 2021 y llena de elogios a México: "Sí se puede"

Edrick Menjívar es uno de los sobreviviente del Olimpia cuando derrotó al América en el estadio Azteca en la <b>Champions League de Concacaf 2021 </b>y tiene claro que pueden volver a ganarles en su patio.América recibe al Olimpia este miércoles, desde las 7 de la noche en Honduras, en el estadio Ciudad de Deportes en la Ciudad de México con la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/america-vuelve-elogiar-benguche-responde-eduardo-espinel-juego-olimpia-concacaf-KN29242901" target="_blank">ventaja del 2-1</a></b> del partido de ida en Tegucigalpa.