OFICIAL: el árbitro elegido por Concacaf para impartir justicia en la vuelta del América vs Olimpia por la Champions Cup

La <b>Concacaf </b>dio a conocer de manera oficial la designación arbitral para el partido de vuelta entre el <b>Club América </b>y <b>Olimpia</b>, correspondiente a los dieciseisavos de final de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/los-resultados-que-necesitan-olimpia-para-tumbar-al-america-champions-de-concacaf-CC29182257" target="_blank">Concacaf Champions Cup 2026</a></b>, duelo que se disputará este miércoles en la Ciudad de México.El encargado de impartir justicia será el árbitro canadiense <b>Drew Thomas Fischer</b>, quien estará acompañado por sus compatriotas <b>Micheal Barwegen </b>como asistente uno y <b>Lyes Arfa </b>como asistente dos.