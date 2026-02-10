Liga Hondubet

OFICIAL: el árbitro elegido por Concacaf para impartir justicia en la vuelta del América vs Olimpia por la Champions Cup

El árbitro ya sabe lo que es dirigir a los hondureños y ahora fue seleccionado por Concacaf para el América vs Olimpia.

    Concacaf ha oficializado el árbitro que impartirá justicia en el juego de vuelta del América y Olimpia.
La Concacaf dio a conocer de manera oficial la designación arbitral para el partido de vuelta entre el Club América y Olimpia, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, duelo que se disputará este miércoles en la Ciudad de México.

El encargado de impartir justicia será el árbitro canadiense Drew Thomas Fischer, quien estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen como asistente uno y Lyes Arfa como asistente dos.

Por otro lado, los encargados de dirigir el sistema de videoarbitraje (VAR), donde se contará con la presencia del estadounidense José Carlos Rivero y el costarricense Jesús Montero para revisar cualquier jugada polémica del encuentro que se disputará en Ciudad de México.

El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas buscarán sellar su clasificación tras imponerse 2-1 en el duelo de ida disputado en Tegucigalpa, mientras que el conjunto hondureño está obligado a remontar para mantenerse con vida en el torneo continental.

Drew Fischer ya sabe lo que es dirigir a los equipos hondureño en Concacaf.

DÍA Y HORA PARA VER LA VUELTA DEL AMÉRICA VS OLIMPIA

América y Olimpia se verán las caras para jugar la vuelta de los dieciseisavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 este martes a la 7 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital de México.

El duelo se podrá disfrutar a través de la señal de ESPN y vía streaming en la plataforma de Disney Plus. Además, todos los detalles en directo del partido se podrán ver en el sitio web de Diario DIEZ.

