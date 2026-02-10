Espinel responde a los que ven goleada de América al Olimpia y dio pistas de su fórmula: "Convencidos que podemos ganar"

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/oficial-drew-fischer-arbitro-elegido-concacaf-vuelta-america-vs-olimpia-champions-cup-FN29245462" target="_blank">Olimpia está concentrado</a></b> en lograr la monumental hazaña de eliminar al América en su propio patio en lo que será el juego de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.América recibe al Olimpia este miércoles, desde las 7 de la noche en Honduras, en el estadio Ciudad de Deportes en la Ciudad de México con la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/america-vuelve-elogiar-benguche-responde-eduardo-espinel-juego-olimpia-concacaf-KN29242901" target="_blank">ventaja del 2-1</a></b> del partido de ida en Tegucigalpa.