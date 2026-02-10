Espinel responde a los que ven goleada de América al Olimpia y dio pistas de su fórmula: "Convencidos que podemos ganar"

América recibe al Olimpia este miércoles, desde las 7 de la noche en Honduras, en el estadio Ciudad de Deportes en la Ciudad de México con la ventaja del 2-1 del partido de ida en Tegucigalpa.

El Olimpia está concentrado en lograr la monumental hazaña de eliminar al América en su propio patio en lo que será el juego de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, garantizó que sus dirigidos tienen en la mente solamente volver a Honduras con el pasaje en mano a la próxima ronda.

Aclaró el tema donde mencionó que América "hizo tiempo" en la ida, también de la formación que utilizará ante el Club América en este valioso juego para su carrera.



CONFERENCIA DE PRENSA DE EDUARDO ESPINEL EN MÉXICO

Palabras que dijo que "América hizo tiempo": "La declaración no fue tan así, dije que era un rival grande y lo sometimos, terminaron pidiendo la hora. Pero fue mucho mérito de mis jugadores, este juego será diferente y tendrá otra postura. Trataremos de hacer nuestro trabajo, estrategia, será difícil pero vamos al frente no a ser tímidos. No hay que trataremos de imponernos".

Detalles claves para la vuelta: "Es de hacer un trabajo parecido en nuestra casa, de imponer la estrategia por sobre del rival, hemos rotado jugadores, no se basará en un solo jugador. La calidad está por encima de las individualidades, yo creo que Benguché tuvo un gran nivel, Edrick igual. Estamos convencidos de funcionar. Queremos estar a la altura".

Ante un gigante de Concacaf y México: "Este América está para codearse con los grandes, no solo por calidad de jugadores, de la gestión que tienen, eso debe ser un ejemplo, no solo futbolística sino empresarial, está arriba de cualquier grande de Brasil, por River Plate, lo que le falta (a México) es dar ese pasito en el Mundial, tiene todo para hacerlo en cualquier momento".

La magnitud del encuentro: "Uno aprovecha las oportunidades como entrenador e igual al jugador, es el mensaje que hay una oportunidad y tenemos que tener una mejora. Nos esforzamos, es darle las armas a los jugadores y que en la cancha nos representen".

La estrategia para ganar y no hacer caso a los medios que hablan de una goleada: De imponer la estrategia, de hacer lo correcto, tratar que su estrategia (América) no sea tan cómoda, mis jugadores están convencidos que se puede, de tener ocasiones efectivas y crear esas situaciones. No tengan duda que este grupo se plantará con ganas y seguir creciendo".

Llegan subestimados y eso ayudará. "No está subestimado Olimpia, por más que se diga que pueda ser goleado, que América va a pasar arriba, es normal por la diferencia, pero a nivel racional no podríamos competir, no en el 11 sino por muchas cosas... Hay presupuestos, cosas que se ponen en la mesa como cosas racionales".

Alguna duda en el equipo titular. "El 11 lo tenemos a menos que pase algo, lo tenemos trabajado, lo que genera es poder representar al Olimpia, sentirme orgulloso. Esta copa no todos la pueden jugar, estamos entre los privilegiados. Es un sueño realizado llegar a México y jugar un juego de alta magnitud".

Muchos aún dicen que se pegan mucha patadas y Honduras tiene fútbol cavernícola. "No sé de la opinión de los demás ni porque dicen eso, pero Olimpia en cada campeonato demostró buen futbol o de la historia anterior que no puedo hablar. Este Olimpia local e internacional ha demostrado riquezas de no un encuentro, sino de jugar al fútbol, con jugadores y nombres, no estamos en condiciones de apelar lo que se dice, si es que se dice".

Misión clara de la plantilla. "Primero queremos darle vuelta a la llave y demostrar que estamos a la altura de la competencia, aquí están los mejores, sino es de irnos con la frente en alto de que hicimos nuestro mejor trabajo".

Thiago Espinoza, uruguayo que hizo debutar Espinel, llega al América. Espinoza lo hice debutar en Racing en 2024, si vine a América va a crecer haciendo un buen trabajo. Es un profesional extraordinario, un pibe con humildad. Lo usamos como carrilero en línea de cinco, extremo, con pegada muy buena al arco. Este fútbol mexicano y el América tiene las condiciones para que él crezca. Pronto será reconocido por ustedes.