DT del América vuelve a elogiar a Benguché y responde a Eduardo Espinel: "Este juego con Olimpia tiene un peso mayor"

<b>André Jardine</b>, DT del América, descarta triunfalismo previo al juego de vuelta contra el Olimpia por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El encuentro es este miércoles en el <b>estadio Ciudad de los Deportes</b> en la ciudad de México (7 de la noche, hora de Honduras).Las Águilas ganaron <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-america-en-vivo-invasion-aficionados-mexicano-estadio-nacional-concacaf-PM29169363" target="_blank">el juego de ida por 2-1</a></b> en la ciudad de Tegucigalpa y tienen la gran ventaja para la vuelta, donde el empate los manda a la siguiente ronda o incluso caer con 1-0 debido a los goles de visita.