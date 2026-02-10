DT del América vuelve a elogiar a Benguché y responde a Eduardo Espinel: "Este juego con Olimpia tiene un peso mayor"

El técnico brasileño siguió la línea de elogiar al delantero hondureño Jorge Benguché, pero que no solamente él debe tener cuidado. Además, defendió su estilo luego del cuestionamiento de su homólogo del Olimpia, Eduardo Espinel, quien dijo que Américo hizo tiempo en el estadio Nacional Chelato Uclés.

André Jardine atendió la conferencia de prensa a poco más de 24 horas de iniciar el duelo decisivo frente al Olimpia de Honduras, quien llegó desde el domingo por la noche a la Ciudad de México.

CONFERENCIA DE PRENSA DE ANDRÉ JARDINE



¿Ganar la Copa de Campeones de Concacaf o la Liga MX?

Dentro del club estas ganas de volver a ver América a triunfar en un torneo internacional. Y más que esto, creo que estamos todos en la misma vibra de ver América otra vez jugar un Mundial de clubes. Nos dolió mucho, no conseguimos meter a América porque tenemos la clara sensación de que este equipo lo merecía por todo que venía haciendo en la liga, por el nivel que llegamos en torneos pasados y la sensación que se escapó más de una vez.



Y bien, pero así es el fútbol, vamos a seguir intentando, es otro torneo que se inició ya la semana pasada y vamos yendo ah partido a partido con mucha fe, hambre, ganas d conquistar este objetivo que sin duda está muy fuerte en la cabeza del patrón hasta todos los funcionarios de este centro de entrenamiento.



¿Espera tener listo a Vinicius y a Thiago para contar con ellos y si ya está conforme con el plantel que tiene?

Esta semana ha tenido muchos movimientos, imagino no haber sido nada sencillo para los nuestros directivos, también a aprovechar. Vienen bien los dos refuerzos. Raramente van a equivocarse. Siento que ahora vamos a estar muy ocupados en todas estas direcciones, me siento respaldado, con un equipo suficiente y fuerte.



¿Le ajustará par competir en los dos torneos?

Bien, de mi parte de sí, como contesté antes, cuando ves el elenco y ya entiendes que tienes no mínimo dos jugadores para cada posición, te sientes tranquilo en el sentido de que si pierdes uno o otro en algún momento por alguna lesión o alguna otra cosa vas a estar vas a estar bien arropado con el grupo que contamos.



Una locura por los comentarios a Jorge Benguché ¿Qué le llamó la atención de él?

Sí, de mi parte siempre analizamos por los videos, los rivales y cuando nos toca la Concacaf, son rivales que no conocíamos tanto. Entonces, ya vas al partido con una sensación, de donde están sus puntos fuertes, pero cuando ves en vivo es distinto.



Pero los delanteros... Tú ves que realmente tiene la fuerza y tiene la calidad para bien, para incluso ser mejor de los jugadores de selección de Honduras y jugadores importantes. Entonces, me llamó mucho la atención, sí, su fuerza, su capacidad de retener el balón, tuvo duelo la mayor parte del tiempo con Ramón Juárez que aquí en la liga es un central muy sólido que raramente pierde duelos y en este partido fue duro para Ramón el partido.



Se trata de realmente de un gran jugador y bien, mañana va a ser probablemente otra vez de este partidos donde va a ser un duelo a cada pelota un duelo duro y vamos a estar muy atentos a él, no solamente a él, pero especialmente a éste delantero que demostró muchas condiciones.



¿Pudieron ya inscribir a Rafa Veiga?

Rafa ya y Lima, vamos a ver, hay chance, pero probablemente solo para Guadalajara.



Espinel, el técnico de Olimpia, quedó un poco molesto, decía en conferencia de prensa después del partido que consideraba que América hizo tiempo y que los equipos verdaderamente grandes no hacen tiempos, ¿cree usted que es una manera de presionarlos, de provocarlos para desconcentrarlos?

No, si es su opinión, no tengo mucho que hablar sobre esto, no concuerdo con él, no hay ningún momento salimos para hacer tiempo. Por lo contrario, salimos a proponer en campo rival, una cancha difícil contra un muy buen equipo. Y bien, y mañana va a ser otra vez de estos partidos donde cada minuto cuenta mucho, cada lance puede ser determinante y vamos a estar 100% concentrados del minuto uno. No imagino que sea diferente. Su opinión se queda con él.



Los detalles lo definen todo, ¿Cuáles son las sensaciones para este juego?

Esta competiciones son puros partidos eliminatorios, donde te exige ya estar en un nivel más cerca de lo que normalmente terminamos en la temporada. De nivel de concentración, de taza de error muy baja. Entonces, mañana ya estos partidos tenemos que estar a top en este requisito de concentración, de seriedad máxima, de una conexión dentro del partido muy grande para estar en momentos decisivos, es una expresión que uso mucho con ellos de cada partido.



De estar muy concentrado, muy conectado como si estuviera aguardando todo el partido exactamente aquel momento. Entonces, bien, este partido eliminatorio tiene un peso muy mayor que un partido normal. Por veces te equivocas, está bien, pierdes un partido, tres puntos menos la vida que sigue. Mañana no, mañana son de estos partidos donde un objetivo muy grande está en está en juego.



Entonces, hay que estar consciente de esto, no hay fórmula y sí, concentración máxima para para estar en esta versión que nos gusta. Estaremos muy conectados con todo, con nosotros, con el rival, con lo que el juego pide.