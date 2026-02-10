Presidente de Liga Hondubet revela lo que falta para la instalación del VAR y pide paz tras polémico derbi sampedrano

"El VAR lleva un procedimiento. Primero tuvimos que obtener la autorización de la Federación, luego la Federación envió carta a FIFA, haciendo la solicitud que nosotros habíamos hecho, nos dieron respuesta, mandamos la compañía que nos iba a prestar el servicio, firmamos el contrato, dimos el anticipo, vino la compañía a revisar los estadios, pidieron hacer mejoras en ciertos estadios y ya se hicieron las mejoras", mencionó el presidente de la Liga Nacional en entrevista con Deportes TVC."Teníamos previsto que el equipo saliera de España entre el 12 y 13, pero sale hasta el 16, nosotros lo esperábamos antes. Ya cuando venga a Honduras se harán partidos de práctica (con el VAR), una charla que se va a dar y luego se va a dar el funcionamiento del VAR en Honduras. Tuvimos algún retraso en el cruce de notas con FIFA y luego esto no es tan sencillo porque es una compañía extranjera la que hay que contratar para aplicar esta nueva tecnología", agregó.