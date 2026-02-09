Bengtson advierte al América y la clave para la clasificación: "Ya queremos jugarlo, vamos por la remontada"

Jerry Bengtson está muy motivado y ya quiere que sea el miércoles a las 7:00 PM para enfrentar al Club América en el duelo de vuelta por el pase a los octavos de final de la Champions de Concacaf 2026. El delantero del Olimpia atendió a los medios de comunicación antes de viajar a tierras mexicanas y considera que nada está escrito, y que con un gol el encuentro puede cambiar. Además recuerda que ya tuvo la oportunidad de anotarle al cuadro azulcrema y espera repetir la historia.

"Hemos tenidos buenos partidos fuera de Honduras, hemos enfrentados a grandes equipos y Olimpia se crece, saca la casta, esperamos hacerlo de la mejor manera, cada de uno de mis compañeros sabe lo que nos jugamos allá, ojalá tengamos un buen partido", declaró el atacante olimpista. Jerry le marcó al América en el Estadio Azteca hace un par de temporadas y esta vez espera repetir en el Estadio Ciudad de los Deportes. "Es lindo recordar eso, pero esta será una nueva historia, es un partido difícil, es un equipo con grandes jugadores, pero confío en mi grupo, tenemos un buen plantel, vamos motivados, vamos a buscar la remontada", sentenció.