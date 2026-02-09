Bengtson advierte al América y la clave para la clasificación: "Ya queremos jugarlo, vamos por la remontada"

"Hemos tenidos buenos partidos fuera de Honduras, hemos enfrentados a grandes equipos y Olimpia se crece, saca la casta, esperamos hacerlo de la mejor manera, cada de uno de mis compañeros sabe lo que nos jugamos allá, ojalá tengamos un buen partido", declaró el atacante olimpista.<b>Jerry </b>le marcó al <b>América </b>en el Estadio Azteca hace un par de temporadas y esta vez espera repetir en el Estadio Ciudad de los Deportes."Es lindo recordar eso, pero esta será una nueva historia, es un partido difícil, es un equipo con grandes jugadores, pero confío en mi grupo, tenemos un buen plantel, vamos motivados, vamos a buscar la remontada", sentenció.