Bengtson advierte al América y la clave para la clasificación: "Ya queremos jugarlo, vamos por la remontada"

El atacante del Olimpia cree en la remontada sobre las águilas y apunta que no deben desesperarse por buscar el gol.

2026-02-09

Jerry Bengtson está muy motivado y ya quiere que sea el miércoles a las 7:00 PM para enfrentar al Club América en el duelo de vuelta por el pase a los octavos de final de la Champions de Concacaf 2026.

El delantero del Olimpia atendió a los medios de comunicación antes de viajar a tierras mexicanas y considera que nada está escrito, y que con un gol el encuentro puede cambiar. Además recuerda que ya tuvo la oportunidad de anotarle al cuadro azulcrema y espera repetir la historia.

Olimpia vuela hacia México por una operación titánica: remontar y echar al América en Champions de Concacaf

"Hemos tenidos buenos partidos fuera de Honduras, hemos enfrentados a grandes equipos y Olimpia se crece, saca la casta, esperamos hacerlo de la mejor manera, cada de uno de mis compañeros sabe lo que nos jugamos allá, ojalá tengamos un buen partido", declaró el atacante olimpista.

Jerry le marcó al América en el Estadio Azteca hace un par de temporadas y esta vez espera repetir en el Estadio Ciudad de los Deportes.

"Es lindo recordar eso, pero esta será una nueva historia, es un partido difícil, es un equipo con grandes jugadores, pero confío en mi grupo, tenemos un buen plantel, vamos motivados, vamos a buscar la remontada", sentenció.

Benguché responde a los halagos que lo quieren en la Liga MX y la mentalidad que lleva el Olimpia ante el América: "Toca luchar"

"Queremos ya jugarlo, es un partido que tenemos que estar concentrados los 90 minutos, con mucha responsabilidad, hemos hecho buenos partidos fuera de Honduras cuando enfrentamos a equipos mexicanos. Hay que buscar el primer gol desde el primer minuto", añadió.

Sobre la clave para creer en la clasificación, Bengtson sostuvo que "no desesperarse, hay que tener el balón, tenemos que estar concentrados, el gol puede llegar, mis compañeros ya saben los que es jugar allá y esperamos conseguir el pase".

Por último, Jerry apuntó que "siempre jugar contra equipos mexicanos es bueno, ellos tienen un gran plantel, son los más grandes de México, no nos vamos a desesperar, sabemos las cualidades que tiene el equipo rival".

