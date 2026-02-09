Benguché responde a los halagos que lo quieren en la Liga MX y la mentalidad que lleva el Olimpia ante el América: "Toca luchar"

<b>Jorge Benguché</b> atendió a los medios de comunicación en el Aeropuerto de Palmerola previo a su salida a México donde se medirán al <b>América </b>en el partido de vuelta de la Champions de Concacaf.El 'Toro', quien fue alabado por varia prensa mexicana y muchos aficionados de equipos aztecas, ha revelado que está tranquilo con las palabras de halagos que ha recibido en los últimos días.Asimismo, el delantero fue claro de que <b>Olimpia </b>tiene la misión de no solo ir a ganar sino que clasificar a la siguiente fase sabiendo que no es nada fácil, pero no imposible.