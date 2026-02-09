Benguché responde a los halagos que lo quieren en la Liga MX y la mentalidad que lleva el Olimpia ante el América: "Toca luchar"

Jorge Benguché atendió a los medios de comunicación en el Aeropuerto de Palmerola previo a su salida a México donde se medirán al América en el partido de vuelta de la Champions de Concacaf. El 'Toro', quien fue alabado por varia prensa mexicana y muchos aficionados de equipos aztecas, ha revelado que está tranquilo con las palabras de halagos que ha recibido en los últimos días. Asimismo, el delantero fue claro de que Olimpia tiene la misión de no solo ir a ganar sino que clasificar a la siguiente fase sabiendo que no es nada fácil, pero no imposible.

PALABRAS DE BENGUCHE

ÁNIMOS DEL EQUIPO Vamos con la mentalidad de hacer un buen partido, con las ganas de dar lo mejor y a ver qué pasa el día del juego. ¿CÓMO HAS ASIMILADO QUE VARIOS AFICIONADOS HAN PEDIDO TU FICHA EN LA LIGA MX? En ese sentido estoy tranquilo. Creo que estoy acá en el equipo, hemos trabajado las cosas con mucha tranquilidad y enfocados en enfrentar el partido que se viene. Pero si tuvieras que mandarle un mensaje a toda esa gente que está pidiendo ¿qué tenés que decirles? Por ahora estamos muy enfocados en el equipo. Es un partido muy, muy importante para todos. Hemos estado trabajando para tratar de sacar un resultado positivo. Estoy enfocado en el partido y mentalizado en lo que va a pasar.

VIAJE LARGO A MÉXICO Sí, bueno, vamos a tener un viaje algo largo, pero creo que nos hemos estado preparando más que todo mentalmente para el partido que se viene. Lo vamos a luchar, lo vamos a intentar y creo que podemos ir a hacer un gran partido. En conferencia de prensa, el profe Espinel dijo: “Vamos con todo, no tenemos nada que perder y mucho que ganar”. ¿Esto les genera confianza y cómo afrontar un partido tan difícil en una cancha tan complicada como México?

Sí, creo que tiene que ser así. No salir a especular, sino a buscar el resultado. Esa tiene que ser la mentalidad.