Acta arbitral del polémico clásico Marathón-Real España: ¡ocho amarillas y lo que dicen de Pablo Lavallén!

En el lado de <b>Real España</b> solo hubo tres tarjetas amarillas: "<b>Daniel Aparicio </b>al minuto 25 por entrada temeraria,<b> Ángel Sayago</b> al 84' por golpe temerario y<b> Roberto Sorto </b>al 90+5' por entrada temeraria".En relación a <b>Pablo Lavallén</b>, considerando sus infracciones tras el clásico y en rueda de prensa, el castigo mínimo sería de cuatro 4-5 partidos de suspensión, además de la prohibición de acceso a estadios por el mismo periodo y una multa máxima de 30,000 lempiras.La Comisión Nacional de Disciplina podría incrementar esta sanción si las circunstancias lo ameritan.