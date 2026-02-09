Comisión de Arbitraje se reunirá esta noche y se revela el castigo que podría recibir la cuarteta del Marathón-Real España

El Marathón-Real España sigue haciendo eco tras contemplar a la controversia como uno de los autores principales. El trabajo de la cuarteta arbitral en el clásico sampedrano fue fuertemente criticado y la asistente 2, Lourdes Noriega se llevó muchos señalamientos. Ante lo sucedido, la Comisión Nacional de Arbitraje se reunirá esta noche para analizar y discutir el trabajo de los equipos arbitrajes en los cinco juegos de la jornada 4 del torneo Clausura 2025-2026.

El ente correspondiente tiene planificado dar una conferencia de prensa el martes para revelar los puntos más destacados de la reunión. Ya los asesores tienen todos los recortes de las acciones que se califican como polémicas. Diario DIEZ pudo conocer que en caso de que los árbitros resulten con una nota negativa, tal como se ha mencionado en las últimas horas, los jueces serán castigados con 2 y 3 encuentros sin ser designados. Muchos aficionados han llevado sus criticas hasta el machismo donde consideran que la línea Lourdes Noriega se pudo haber equivocado por ser mujer.