Liga Hondubet

Comisión de Arbitraje se reunirá esta noche y se revela el castigo que podría recibir la cuarteta del Marathón-Real España

La Comisión de Arbitraje se refirió a la cuarteta del derbi y revelan el castigo que podrían recibir si se comprueba que se equivocaron.

  • Comisión de Arbitraje se reunirá esta noche y se revela el castigo que podría recibir la cuarteta del Marathón-Real España

    Esta fue la cuarteta arbitral del derbi sampedrano entre Marathón y Real España en el Yankel Rosenthal.
2026-02-09

El Marathón-Real España sigue haciendo eco tras contemplar a la controversia como uno de los autores principales. El trabajo de la cuarteta arbitral en el clásico sampedrano fue fuertemente criticado y la asistente 2, Lourdes Noriega se llevó muchos señalamientos.

Ante lo sucedido, la Comisión Nacional de Arbitraje se reunirá esta noche para analizar y discutir el trabajo de los equipos arbitrajes en los cinco juegos de la jornada 4 del torneo Clausura 2025-2026.

El fuerte castigo que le caería al técnico Pablo Lavallén luego de explotar contra los árbitros del Marathón - Real España

El ente correspondiente tiene planificado dar una conferencia de prensa el martes para revelar los puntos más destacados de la reunión. Ya los asesores tienen todos los recortes de las acciones que se califican como polémicas.

Diario DIEZ pudo conocer que en caso de que los árbitros resulten con una nota negativa, tal como se ha mencionado en las últimas horas, los jueces serán castigados con 2 y 3 encuentros sin ser designados.

Muchos aficionados han llevado sus criticas hasta el machismo donde consideran que la línea Lourdes Noriega se pudo haber equivocado por ser mujer.

Lavallén explota contra los árbitros tras perder el clásico y también se acuerda de Olimpia: "Basta, me cansé que nos roben"

Una fuente de la comisión arbitral se refirió al tema: “En nuestro país siempre ha sido así, siempre ha existido esa línea de machismo, pero es parte del ambiente. Lourdes lo sabe y tiene que enfocarse, si se equivocó, se equivocó, no va ser ni la primera ni la última que se va a equivocar en un partido”.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Castigo
|
Comisión de Arbitraje
|
Marathón
|
Real España
|