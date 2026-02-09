"Chuy" Pérez se pronuncia luego del polémico gol anulado ante Real España en el derbi: "Nunca estoy adelantado"

Luego de una nueva edición del clásico sampedrano, donde hubo mucha polémica, Real España se llevó finalmente el encuentro que se disputó en el estadio Yankel Rosenthal, luego de que Eddie Hernández tras la vía penal anotara el único tanto del partido en el tramo final. Carlos "Chuy" Pérez fue uno de los jugadores afectados por el arbitraje que dirigió el primer derbi del año, luego de que le invalidaran su primer gol con el conjunto verdolaga, señalando fuera de juego, pero que realmente el jugador estaba habilitado por un defensor de la máquina.

"Chuy" habló con DIEZ post partido en el que expresó su tristeza por no ganar su primer clásico, "nos sentimos golpeados, esa es la palabra. Nos sentimos un poco frustrados porque hicimos un buen Clásico, hicimos un buen partido. Pequeños detalles te marcan la diferencia. No queríamos perder ni España ni nosotros, pero fue un error que nos afecta y espero que no se vuelva a repetir, porque esto no puede estar pasando en la Liga Nacional." "Nunca estoy adelantado, hermano, nunca. Tal vez la línea se equivocó, porque como normalmente yo arranco rápido. Yo siempre estoy habilitado, Odín me está habilitando; yo voy a la línea de Odín y Devron está atrás de nosotros todavía. Nunca estoy adelantado", exclamó ante la acción que invalidará su primer tanto con el monstruo verde. Ante los errores arbitrales que suceden en cada jornada del torneo local, Pérez fue claro ante la urgencia de la tecnología en el fútbol hondureño, "Ocupamos el VAR en la Liga, urge. Son jugadas muy apretadas, pequeños detalles que te marcan la diferencia. A nosotros y a otros equipos les ha pasado lo mismo, así que sí, lo necesitamos".