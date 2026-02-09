Daniel Otero responde a la polémica del derbi sampedrano, atiza contra la FFH y exige el VAR: "El fútbol está patas arriba"

El mandamás verdolaga se refirió sin rodeos a la controversia arbitral, exigió la implementación del VAR, cuestionó duramente a las autoridades de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/francis-hernandez-exfutbolistas-candidatos-tecnicos-para-seleccion-honduras-argentina-DI29213066" target="_blank">Federación de Fútbol de Honduras</a> </b>(FFH) y habló sobre una posible renovación dirigencial en el máximo organismo del fútbol nacional.Además, defendió al técnico <b>Pablo Lavallén </b>ante la sanción que se avecina por encarar a los árbitros del partido y explicó los proyectos deportivos e institucionales que se vienen para el club verdolaga, además de enviar un mensaje directo a la afición y al fútbol hondureño en general.