"Yio" Puerto, de celebrar un póker y sonar en el extranjero, a vivir una sequía goleadora con Platense en los últimos juegos

Queriendo ir más allá en el tiempo Puerto en la triangular del <b>torneo <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-marathon-liga-nacional-honduras-gran-final-titulo-40-KE28863696" target="_blank">Apertura 2025</a> </b>apenas pudo hacer un gol y fue en él último partido del Tiburón contra el <b>Olancho FC</b>, entonces estamos hablando de un tanto en nueve encuentros.Y este artículo no es para poner en mal al chico que conociendo de sus capacidades es una de las opciones en la delantera de Honduras para el proceso mundialista de 2030, sino para incentivar su talento y que esa serenidad de 'killer' regrese con los goles que hicieron que Puerto Cortés se enamorara de él.