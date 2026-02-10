Liga Hondubet

"Yio" Puerto, de celebrar un póker y sonar en el extranjero, a vivir una sequía goleadora con Platense en los últimos juegos

El futbolista de Platense vive una dura realidad en Platense luego ser la figura del torneo pasado y sonar en el extranjero.

    Erick Puerto vive una sequía goleadora con Platense en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Hondubet.
El torneo Apertura 2025-26 nos dejó ingredientes muy interesantes y uno de ellos fue la contienda por el campeonato de goleo que estuvo reñida de principio a fin entre Rodrigo de Olivera (19), Nicolás Messiniti (18) y Erick ‘Yio’ Puerto (17), este último con una caída estrepitosa.

No hay duda que el semestre pasado para el delantero de 23 años fue un sueño hecho realidad porque vivió su debut en primera división, fue protagonista con el Platense gracias a su cuota goleadora, rompió récords y por su fuera poco el colombiano Reinaldo Rueda lo convocó a la selección mayor.

Erick Puerto el campeonato pasado estaba tan encendido que llegó a tener un rango de gol cada 86 minutos y eso lo puso en la boca de todos porque estaba compitiendo ante una lista importante de goleadores de experiencia.

Sus mayores víctimas fueron el CD Choloma y el Victoria y era pierna derecha un latigazo mortal para sus rivales con ella infló nueve porterías. Todo esto hizo que muchos equipos a nivel local e internacional se acercaran para preguntar por él, de hecho, llegó una oferta real desde la USL de los Estados Unidos que al final no fructificó.

Sin embargo, ese momento se ha ido apagando porque si bien es cierto a penas se jugará la fecha cinco y el oriundo de la aldea Monterrey, en Choloma, solo ha disputado 180 minutos el brillo y la alegría que lo caracterizaba ya no está más.

Erick 'Yio' Puerto fue el segundo máximo goleador del Apertura 2025 de la Liga Hondubet.

“Hay que ser pacientes porque él mismo sabe que lo que le ha pasado fue un golpe anímico, a esta instancia estar llorando por eso yo no lo veo correcto. Seguro que hay un ‘Yio’ que no está en la dimensión que nosotros conocemos, es responsabilidad de él y nuestra recuperar ese brillo. Está ansioso por hacer gol y es esa ansiedad que lo está haciendo fallar tanto. Solo el tiempo y el trabajo harán que él vuelva”, manifestó sobre el tema el profesor Raúl Cáceres.

Queriendo ir más allá en el tiempo Puerto en la triangular del torneo Apertura 2025 apenas pudo hacer un gol y fue en él último partido del Tiburón contra el Olancho FC, entonces estamos hablando de un tanto en nueve encuentros.

Y este artículo no es para poner en mal al chico que conociendo de sus capacidades es una de las opciones en la delantera de Honduras para el proceso mundialista de 2030, sino para incentivar su talento y que esa serenidad de 'killer' regrese con los goles que hicieron que Puerto Cortés se enamorara de él.

