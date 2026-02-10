Roque Pascua confirma cuándo entraría en funcionamiento el VAR y se refiere al arbitraje: "Que no se repitan los errores"

El dirigente habló sobre el avance en la implementación del sistema FBS, la tecnología arbitral que llegará próximamente al país, opinó acerca del comunicado emitido por el gremio arbitral y también abordó la polémica generada por el desempeño de los jueces en el reciente clásico entre Real España y Marathón , reconociendo las falencias existentes y la necesidad de mejorar el arbitraje en el torneo local.

Luego de la presentación del apoyo de la Liga Hondubet a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, el secretario de la Liga Nacional, Roque Pascua, atendió a los medios y se refirió a varios temas de actualidad del fútbol hondureño.

Abogado, como representante de la Liga, como representante directivo de Marathón, ¿cómo ha tomado los reclamos que ha hecho el profesor Lavallén y sobre todo ese tema del VAR que están ansiados, ya cómo va avanzando?

Cambiamos de chip de un solo, muy movido por la situación del contexto en donde se da. La deficiencia del arbitraje viene de hace un par de años y es un tema que como Liga Nacional lo tocamos, la comunicación con la comisión de arbitraje es muy buena, nosotros estamos en continuo en comunicación con ellos y sabemos que existen temas que ameritan urgentemente una mejoría. Como Liga Nacional no nos dedicamos a criticar el arbitraje, no queremos estar en esa posición, los equipos o lo que pasó el día domingo, entendemos en el contexto que se da, por la manera en que se da, por la emoción, la pasión en que se juega, pues obviamente desborda, ¿verdad?

Y eso es el fútbol, lo entendemos, lo comprendemos, comprendemos a la afición, comprendemos a los directivos, comprendemos a los directores técnicos, pudo haber sido hoy el del verde y mañana el del azul, pasado el del blanco y al final lo vamos a entender. Más allá de eso necesitamos y como Liga Nacional siempre estamos enfocados a poder generar mejoría para el fútbol en general, más allá de generarle un beneficio o un beneplácito a un equipo en particular. Y así ya nos hemos enfocado en este tema, lo hemos estado analizando junto con el presidente Herrera y los miembros de la junta directiva, el día viernes vamos a tener una reunión presencial aquí en la Liga Nacional, están cordialmente invitados a las 10 de la mañana con todos los miembros de la junta directiva.

El día de ayer le solicitamos a la comisión de arbitraje que nos enviara un informe acerca de las últimas cuatro jornadas con ciertos detalles que técnicamente nos van a ayudar a poder determinar científicamente, digamos, o técnicamente que se están cometiendo errores, ese es el primer paso. Lo escuché de parte del ingeniero Velásquez que rápidamente el domingo aceptó, ese es el primer paso que se tiene que dar como institución, a aceptar el error y a poder generar un correctivo pero un correctivo que sea permanente y constante durante el tiempo. De nada sirve un castigo o generar para nosotros, digamos, una persecución para adoptar a cualquier árbitro, lo que necesitamos es el aseguramiento de que no se vuelvan a repetir esos errores, a que podamos tener una uniformidad de criterios en cuanto al arbitraje de Honduras a ser utilizados en los partidos de Liga Nacional y en definitiva como Liga pues solamente a aportar las herramientas que nos corresponden.

Las responsabilidades aquí están bien definidas, la responsabilidad del arbitraje es de la Federación de Fútbol de Honduras, eso está clarísimo y quiero dejarlo claro como debe ser. Nosotros como Liga Nacional con el arbitraje el único compromiso que tenemos es pagarles y están al día, los equipos les pagan tal cual como piden, negociamos sus cuotas cada tres años y nos juntamos, escuchamos, razonamos, los entendemos y aceptamos porque entendemos que ellos necesitan de algún tipo de estipendio para poder sobresalir pero en algún momento hasta ahí llega la responsabilidad que tenemos de manera directa sobre el arbitraje. Ahora si la federación quisiese y hacia allá mi postura para el día viernes y la voy a adelantar, si la federación quisiese que la Liga Nacional tomara la administración del arbitraje, la Liga estoy seguro que está lista de poder generar patrocinios para los árbitros, para poder generar capacitación, para poder generar condiciones de mejoría para los árbitros.

Eso lo podemos, estoy seguro que como Liga Nacional lo podemos asumir. Yo que estoy en el día a día de la Liga Nacional, con la estructura que tenemos y para hacia dónde vamos, estoy seguro que lo podemos hacer. Lo hemos hablado, hemos hablado acerca de un patrocinio y siempre nos dicen que no, que FIFA determina que el arbitraje lo maneja la federación. También hemos visto a nivel mundial que la FIFA respeta las decisiones que se den internamente. Puede ser tal vez que cambiando de mano y generando entonces al cliente número uno que tiene el arbitraje nacional, sea el que lo maneje, puede ser que haya algún tipo de beneficio en donde haya una inversión, en donde podamos invertir en los árbitros en una mayor capacidad, digamos, a lo que lo hace la federación, empezando desde la indumentaria hasta posiblemente un grado especializado para alguno u otro árbitro que esté disponible. Así lo hemos visto como Liga Nacional.

El punto del FBS, recordarles que lo que viene a Honduras no es el VAR. El VAR es un procedimiento distinto al que viene a Honduras. Al que viene a Honduras es la modernidad del VAR aprobada por FIFA, que es el FBS. ¿En qué punto estamos? Todos los estadios en los que juega Liga Nacional están conectados. Ya terminamos la conexión de todos los estadios. Ya lo técnico, lo que tenía que ver con contratación de parte de la Liga, el pago de parte de la Liga, los contratos, la aduana, todo lo que conlleva lo administrativo está listo. ¿En dónde estamos ahorita? Estamos en lo técnico. Estamos esperando un equipo que viene de Francia para España, para ser activados, programados y que esos equipos puedan venir a Honduras. Una vez que estén en Honduras, viene el personero de FIFA. Hacemos una capacitación con los árbitros. Nuevamente sería la segunda capacitación para los árbitros. Haríamos una capacitación para los directores técnicos y capitanes, porque ustedes saben que el FBS tiene ese ingrediente en donde el capitán es dentro del juego, digamos, o el director técnico tiene la potestad de poder solicitar la revisión.

Entonces, tienen que entender bien ellos el mecanismo y, por último, una vez que esté, hacer un partido que sea el partido, digamos, el partido cero, le llaman ellos, en donde estén los personeros de FIFA, en donde juguemos un partido, en donde haya algún tipo de revisión, en donde pongamos en uso la tecnología de la empresa Quality, que es la que nos está dando, y que ahí el de FIFA diga, funciona perfectamente y dé lo que ellos le llaman kick-off al FBS.

¿De cuándo estamos hablando entonces, Roque? ¿En qué fecha va a tener ese video arbitraje el fútbol hondureño?

Estamos para el 16 de febrero, salen los equipos hacia América, viniendo a Europa. Ahora, pues obviamente ya es más rápido el transporte, en lo que venga la aduana, en lo que ellos lo programen y lo instalemos. Creo que para los primeros días de marzo deberíamos estar, finales de febrero deberíamos de estar haciendo la prueba ya con FIFA y marzo deberíamos de estarlo utilizando. Teníamos fecha para esta semana. Lo que se atrasó fue lo técnico, obviamente ese nuevo kit, ese kit que debería de venir y que está en Francia y que Francia lo fabrica y que lo manda a España. España lo programa y lo manda para América y se hace todo ese procedimiento, pues es que nos ha retrasado algo.

La Liga Nacional no ha parado, no ha quitado el dedo del renglón. ¿Por qué? Por lo que les dije al principio, porque sabemos que tenemos falencias, reconocemos y no es este partido o esta jornada, lo venimos teniendo de varios campeonatos atrás y obviamente hay que ponerle las herramientas a la comisión de arbitraje, hay que ponerle obviamente el cuidado y la uniformidad de criterios a los árbitros y nosotros en donde nos vamos a volver tal vez un poco más exigentes y habíamos quitado, habíamos ablandado un poco el tema, es poder exigir esos informes y ese seguimiento a la capacitación de los árbitros. ¿Cómo? Como los clientes premium que tienen los árbitros en Honduras.

¿En este torneo Clausura el FBS va a estar en funcionamiento en la Liga Nacional? ¿Y a esa fecha de marzo ya se va a estar capacitado los entrenadores, los capitanes, los árbitros también e instalado todo lo que tenga que estar instalado?

A este momento, a este momento ese es el plan. Podría ser que el de FIFA nos diga que se va a atrasar un par de días, podría ser que lo técnico diga que se va a atrasar un par de días, puede ser que la aduana se atrase un par de días y esos son los temas con los que estamos luchando en este momento. La firma de los contratos, la instalación en los estadios, la preparación con la televisora, todo lo que tenga que ver en Honduras de parte de la Liga está hecho, está contratado, está personado. Ahorita estamos esperando Quality mediante lo técnico para poder venir y hacerlo lo más rápido posible.

¿La Liga Nacional le paga bien a los árbitros? ¿Compensa el costo versus la capacidad de su trabajo?

No me gustaría decir que sí compensa el esfuerzo o compensa lo trabajado. Lo que sí es que sabemos que estamos en un pago muy competitivo a nivel regional. O sea, lo que ganan los árbitros en Honduras regionalmente están muy bien pagados. Si nos comparamos con México, es tan fácil como decir en México son profesionales. Todos las 24 horas del día hacen eso. Pero en Centroamérica está en un buen nivel. Estamos competitivos y no somos el segundo. Estamos muy cercanos al primero. Y al final es lo que nos han solicitado, Rigo. Al final lo que han pedido ellos. La negociación. Nos sentamos a negociar cada tres años. Firmamos.

Ellos, como les digo, hacen una comisión. Llegan, nos dicen, escuchamos los lamentos, las necesidades, las quejas, todo lo demás. Y la Liga Nacional les dice, ok, perfecto, está para apoyarlo. Necesitamos esto, necesitamos lo otro. Por favor, por favor, por favor, por favor. Sí, sí, sí, abogado, sí, abogado, listo. Firmamos y ahí está. Y como les digo, a ellos ningún equipo les falta. Y cuando les falta un equipo, paga la Liga. En el momento que un equipo no cumpla con su requisito, a los árbitros no se les debe. Pero en este momento todos los equipos han cumplido. Todos los equipos han cumplido. En algunos momentos del torneo pasado hubo uno o dos equipos que se atrasaron. Por ejemplo, ellos tienen que estar pagados el viernes antes de la jornada. Puede ser que el equipo no pagó el viernes, sino que les paguen en el estadio. Que a ellos parece que les sale mejor que les paguen en el estadio. ¿Por qué? Porque ahí lleva su dinero. Lo entendemos, no pasa nada. Aquí no hay mala fe para nada.

Tal vez el equipo, tal vez no tuvo, tuvo un déficit y es martes, miércoles y no ha llegado, ya tenemos la carta. Y en el momento que nosotros recibimos la carta, ¿qué hacemos? Abogado Herrera, pagué. Pagamos. Y nosotros nos entendemos con el equipo. Obviamente mediante el flujo de dinero que tenemos en la administración de la Liga con los equipos, pues nos cobramos con el equipo. No pasa nada. Al final no paga la Liga, paga el equipo, pero a través de esa cosa. O sea que ellos no se pueden quejar absolutamente nada de eso. Entiendo que todos los equipos tratan de lo mejor a las cuartetas. Ellos llegan, cada vez están mejor los cuartos arbitrales, los camerinos arbitrales, cada vez hay aire acondicionado, están mejor los baños.

Entiendo que en ciertos estadios hay Gatorade, hay frutas, hay cappuccinos, hay café, hay de todo. O sea, al final, pero por los equipos, por los equipos. Entonces al final yo entiendo que todos tratamos de poder brindarles lo mejor. Lo que necesitamos obviamente es esa inversión que necesitan, porque sabemos que es así, para poder que se capaciten más, que puedan mejorar en su desempeño. Y eso ya no es de la Liga. Eso es de parte de la Federación, de donde depende la comisión de arbitraje. Y como les digo, si la Federación en algún momento quisiese intentar que fuese la Liga, estoy seguro que la Liga lo aceptaría. Y nos haríamos cargo de los árbitros, ¿para qué? Patrocinios, y a través de los patrocinios, mejorar las condiciones de los árbitros, las implementaciones, las capacitaciones, todo lo que tenga que ver con el árbitro. Estoy seguro que podríamos hacer un buen trabajo con ellos.

Abogado, sobre el comunicado que mandó el Colegio Nacional de Arbitraje, ¿qué opinan?

Todo es su opinión. Marathón envió su comunicado igual. Es su opinión. Como Liga Nacional, pues ya ustedes han escuchado, lo platicamos ayer con el presidente Herrera, lo platicamos con otros miembros de la Junta Directiva. Ayer tuvimos una sesión de Junta Directiva extraordinaria, porque si ustedes hicieron un movimiento de estadio, está utilizando el Morazán, el partido del Marathón pasa para el Olímpico y el de Juticalpa pasa para Catacamas, porque también el estadio está sufriendo ahí un mantenimiento. Entonces, platicamos con Junta Directiva y llegamos a ese punto, que más allá de ponernos del lado de un equipo, institucionalmente sabemos que hay una falencia y que lo que tenemos es, pues obviamente, invertir para que esa falencia se cubra. ¿Y cómo es? Con recursos, con capacitaciones, con inversión. Y a eso le toca a la federación, no queda duda.

¿Cuánto van a tener que pagar los equipos para instalar el VAR o para que esté cada partido en función? ¿Hasta este momento?

Hasta este momento, la Liga está dentro del presupuesto de la Liga. Hasta este momento. Ni un lempira van a tener que pagar.

¿No hay ningún tipo de aporte de la federación?

No, la federación no nos aportó y cuando le pedimos nos dicen que no tiene. En todas las ligas del mundo, FBS y VAR es mayormente pagado por la Liga y en algunas con colaboración de la federación. En este caso, Honduras no tiene ningún tipo de ayuda de la federación. La federación gestiona porque es el vehículo para poder llegar a FIFA.

¿Pero económicamente?

Económicamente no y recuerde que en el mundo hay muchas federaciones en donde la federación maneja la Liga. Si bien las administraciones están separadas, pero dependen. Aquí en Honduras estamos separados. Somos dos personas jurídicas individuales. Y desde el primer momento que nosotros pensamos en la implementación del VAR, sabíamos que lo teníamos que hacer solos. Desde el primer momento hicimos los presupuestos, hicimos todo para financiarlo como Liga Nacional. Cuando yo digo la Liga Nacional lo va a pagar, obviamente es de los excedentes y de todo lo que tiene la Liga. Que en algún momento se los entregábamos a los equipos y que ahora pues obviamente van a ser menos lo que les vamos a entregar a los equipos porque va cubriendo el tema del VAR.

¿Partido a partido?

No, ¿cómo partido a partido? Lo que se paga en el arbitraje no va a incrementar con el tema de...

¿No, no, no?

Incrementaba el arbitraje si era VAR. ¿Por qué? Porque recuerde que teníamos que pagar dos árbitros más que iban a estar en la sala VAR. El FBS no necesitamos un árbitro extra, ¿verdad? Sino que únicamente la cuarteta y pues obviamente el visor que siempre tienen ellos ahí, ¿verdad? Que también pedimos, el asesor arbitral, que también le pedimos dentro de la carta que le mandamos a la federación, también le pedimos que nos designen cuál es la función y si la función es supervisar, pues estamos fallando, estamos fallando ahí en este tema. Ojalá que pongamos el dedo sobre el renglón, que no nos sintamos los ofendidos porque siento que todo el mundo sale por lo más fácil, se siente ofendido. Equipos, árbitros, dirigentes, entrenadores, todo el mundo en algún momento sale por lo fácil ofendido. No, aquí es de trabajar, aquí es de ocuparse y poder generar las condiciones para mejorar el arbitraje.

¿Puede llegar algún castigo para Otero por las declaraciones del reciente tuit y para Lavallén?

Mire, ese es un tema de la Comisión de Disciplina, es tema jurisdiccional. Nosotros somos administrativos, el ente es jurisdiccional. Pero miren, ya voy a dar una opinión personal. Yo siento que las declaraciones tienen que medirse en el contexto que se dan. Cuando uno está diciendo una mentira, hay que castigarlo. Cuando alguien está diciendo una verdad, hay que ocuparse. Hay que pedir, tal vez, hay que pedir el correctivo. Hay maneras de expresarse, hay maneras de hacer las cosas, pero no enfocarse más en la palabra cuando es verdad.

Hay que enfocarse en la solución más allá que en el que se dijo y que me ofendí. Hay que ocuparse en la solución que tenemos que buscar. Y yo siento que hacia allá va. Son muy profesionales. Yo tengo un alto concepto del ingeniero Velázquez. Me consta, he platicado con ellos, como les digo, están preocupados por el arbitraje. Claro, les hace falta recursos. Y nosotros entendemos, bueno, hay que dárselos. Si no se los puede dar la federación, miremos a ver si la Liga lo puede hacer. Todo para el bienestar del fútbol, ¿verdad? Y obviamente para que se evite. Ya con el FBS y con una buena capacitación e inversión en los árbitros, estoy seguro que vamos a caminar por una vía mejor