Roque Pascua confirma cuándo entraría en funcionamiento el VAR y se refiere al arbitraje: "Que no se repitan los errores"

Luego de la presentación del apoyo de la <b>Liga Hondubet a la Fundación Hondureña</b> para el Niño con Cáncer, el secretario de la Liga Nacional, <b>Roque Pascua, </b>atendió a los medios y se refirió a varios temas de actualidad del fútbol hondureño.El dirigente habló sobre el avance en la implementación del sistema FBS, la tecnología arbitral que llegará próximamente al país, opinó acerca del comunicado emitido por el gremio arbitral y también abordó la polémica generada por el desempeño de los jueces en el reciente clásico entre <b>Real España y Marathón</b>, reconociendo las falencias existentes y la necesidad de mejorar el arbitraje en el torneo local.