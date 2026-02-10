Presidente de Marathón explota contra Benigno Pineda y avisa: "Una vez venga el VAR, vienen los campeonatos"

Por otra parte, Daniel Otero pidió las salidas de los directivos Jorge Salomón y José Ernesto Mejía. Asimismo, avisó que los títulos del Marathón llegarán cuando el VAR se instale en el fútbol hondureño, tras declaraciones en el programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces."Tenemos que poner el dedo sobre la llaga, tenemos que ponerla sobre la pudrición. Lo que pasó en el minuto 89, es solo una muestra más de todo lo que ha venido construyendo el fútbol hondureño. Las autoridades quieren seguir manoseando el fútbol hondureño"."Mantenemos al mismo presidente y secretario de la federación. No tienen credibilidad, no tiene buena imagen, no tenemos nada bueno en el fútbol. Nosotros, previo a lanzar el movimiento que se está gestando en la costa norte, hemos iniciado un estudio de opinión pública, el cual el hondureño está en el 93 por en desacuerdo. ¿Por qué no cederle a las nuevas generaciones? Esto solo me hace pensar mal"."Una vez venga el VAR, vienen los campeonatos para Marathón".