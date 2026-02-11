América vs Olimpia EN VIVO: hora para ver el juego de vuelta por la Concacaf Champions Cup; ¿se transmitirá en Honduras?

La única forma de igualar la serie tras los 90 minutos reglamentarios es un triunfo 1-2 para Olimpia. Ese resultado empataría el marcador global y también el criterio de goles de visitante, por lo que el boleto a octavos de final se definiría en el alargue, prolongando la emoción del cruce entre hondureños y mexicanos.Sin embargo, el escenario ideal para los albos pasa por una victoria más amplia. Si <b>Olimpia </b>logra vencer al América anotando tres goles o más, sin importar el marcador exacto, avanzará de manera directa a los octavos de final de la Champions de Concacaf, sin necesidad de recurrir a criterios adicionales.