América vs Olimpia EN VIVO: hora para ver el juego de vuelta por la Concacaf Champions Cup; ¿se transmitirá en Honduras?

El América buscará este miércoles confirmar su jerarquía como uno de los dos equipos más ganadores en la historia de la Copa de Campeones de la Concacaf, ante el Olimpia, el club más laureado de Honduras. Las Águilas, dirigidas por el brasileño André Jardine, recibirán este miércoles al equipo del estratega uruguayo Eduardo Espinel en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El conjunto de la capital mexicana, que ha ganado en siete ocasiones este certamen, máxima cantidad junto con Cruz Azul, intentará redondear una victoria luego de que en el juego de ida de la semana pasada superó a los centroamericanos por 1-2. Uno de los obstáculos con los que tendrá que lidiar el equipo hondureño es con los 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra la Ciudad de México, situación a la que no están acostumbrados los futbolistas catrachos. Cabe recordar que a lo largo de la historia, el Club Olimpia Deportivo ha ganado dos veces la Copa de Campeones de la Concacaf, lo hizo en 1972 y 1988; así que para el conjunto Albo no es nada desconocido este tipo de escenarios. El encargado de impartir justicia será el árbitro canadiense Drew Thomas Fischer, quien estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen como asistente uno y Lyes Arfa como asistente dos. Por otro lado, los encargados de dirigir el sistema de videoarbitraje (VAR) serán el estadounidense José Carlos Rivero y el costarricense Jesús Montero.

HORA Y DÓNDE VER EL AMÉRICA VS OLIMPIA

El encuentro entre América y Olimpia está programado para este miércoles 11 de febrero y dará inicio a las 7:00 de la noche (hora de Honduras y México) y será transmitido por Disney Premium y ESPN, mientras en Estados Unidos se podrá ver a través de TUDN, Fox Sports y VIX Premium.

¿QUÉ NECESITA OLIMPIA PARA CLASIFICAR?

Luego de perder 2-1 en casa, cualquier derrota, un empate o incluso una victoria por 0-1 en México significará la eliminación del Rey de Copas en la primera ronda. Estos marcadores favorecerían al América ya sea por el global o por la ventaja obtenida gracias a los goles convertidos fuera de casa en el partido de ida.