Oficial: Lavallén recibe fuerte suspensión por parte de la Comisión de Disciplina luego de sus fuertes declaraciones

La Comisión de Disciplina determina la sanción tras analizar el informe arbitral y los acontecimientos que se suscitan al finalizar el compromiso como la picante conferencia de prensa donde el estratega verdolaga protagoniza fuertes reclamos.

El técnico argentino Pablo Lavallén ha sido castigado con cuatro partidos sin poder dirigir, luego de los incidentes registrados en el reciente clásico sampedrano entre Marathón y Real España , un encuentro que termina envuelto en polémica y tensión desarrollado en la fecha 4 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

El clásico quedó marcado luego de la polémica por la invalidación del gol de Carlos "Chuy" Pérez donde la asistente Lourdes Noriega sancionó fuera de juego, que finalmente no existió.

“Yo no me callo. Los árbitros nos echarán porque vamos a hablar con la verdad y vamos a mostrar imágenes con la verdad. Yo pido una fuerte sanción si se comprueba, si tienen el coraje de comprobar, que dos jugadas te arruinan un partido y te arruinan un campeonato”, fueron parte de las declaraciones de Lavallén tras el juego.

Siguió: “Basta por el fútbol hondureño. Esta gente hace que el fútbol hondureño sea mediocre. Esta gente hace que el fútbol hondureño no vaya a un Mundial. Esta gente es la que hay que remover del fútbol hondureño porque es incapaz, o peor aún, porque actúa de forma premeditada o parcial”.

En el acta arbitral del clásico, el árbitro central Jefferson Escobar detalló que el DT de Marathón fue expulsado al final del partido ante Real España (0-1) por ingresar al terreno de juego y desaprobar las decisiones, portando un celular en la mano y expresando: “me robaron”.

Con este castigo, Lavallén no podrá estar en el área técnica durante los próximos cuatro compromisos de la Liga Nacional, lo que representa una baja sensible en un tramo clave del torneo. El argentino tampoco tendrá permitido el ingreso a los estadios mediante dure la sanción interpuesta. La multa que recibió fue de 20 mil lempiras.

Esta acción desencadenó una serie de declaraciones donde la presidencia de Marathón hizo un fuerte cuestionamiento contra la Comisión de Arbitraje, además de arremeter contra Benigno Pineda y solicitar el VAR de inmediato.