Oficial: Lavallén recibe fuerte suspensión por parte de la Comisión de Disciplina luego de sus fuertes declaraciones

El técnico argentino Pablo Lavallén ha sido castigado con cuatro partidos sin poder dirigir, luego de los incidentes registrados en el reciente clásico sampedrano entre<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-vs-real-espana-en-vivo-hora-canal-jornada-4-liga-nacional-honduras-deportes-tvc-CI29217401" target="_blank">Marathón y Real España</a></b>, un encuentro que termina envuelto en polémica y tensión desarrollado en la fecha 4 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.La Comisión de Disciplina determina la sanción tras analizar el informe arbitral y los acontecimientos que se suscitan al finalizar el compromiso como <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/lavallen-mas-molesto-que-nunca-se-acuerda-de-olimpia-me-robaron-en-la-final-por-eso-no-vamos-al-mundial-BL29221099" target="_blank">la picante conferencia de prensa</a></b> donde el estratega verdolaga protagoniza fuertes reclamos.