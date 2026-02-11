EN VIVO Génesis PN vs Motagua: El Ciclón Azul espera volver al triunfo en la Liga Hondubet

Se abre la jornada 5 del torneo Clausura de la Liga Hondubet y este miércoles comienzan a disputarla Génesis PN y Motagua en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz. <b>Sigue el MINUTO A MINUTO del juego.</b><br /><br /><b>MINUTO A MINUTO DEL JUEGO GÉNESIS PN VS MOTAGUA<br /><br />Génesis PN presenta su 11: </b>Dayan Rodríguez, Allans Vargas, Jonathan Paz, Juanes Ramos, Joshua Nieto, Ángel Tejeda, Cristopher Fonseca, Brayan Félix, Carlos Arzú, Daniel Meléndez y Ángel Tejeda.<br /><br />El partido en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz comenzará desde las 3 de la tarde.