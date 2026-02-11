Liga Hondubet

EN VIVO Génesis PN vs Motagua: El Ciclón Azul espera volver al triunfo en la Liga Hondubet

El encuentro es en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz.

    Los jugadores de Motagua firmando autógrafos a la llegada al escenario deportivo. Fotos David Romero.
Se abre la jornada 5 del torneo Clausura de la Liga Hondubet y este miércoles comienzan a disputarla Génesis PN y Motagua en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz. Sigue el MINUTO A MINUTO del juego.

MINUTO A MINUTO DEL JUEGO GÉNESIS PN VS MOTAGUA

Génesis PN presenta su 11: Dayan Rodríguez, Allans Vargas, Jonathan Paz, Juanes Ramos, Joshua Nieto, Ángel Tejeda, Cristopher Fonseca, Brayan Félix, Carlos Arzú, Daniel Meléndez y Ángel Tejeda.

El partido en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz comenzará desde las 3 de la tarde.

Así recibieron los pequeños aficionados al Motagua en La Paz.

Asi lucen las condiciones del césped artificial del escenario deportivo.

DIEZ ya está instalado para la cobertura del partido en La Paz.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
