Alianza saca la cara; Olimpia, Motagua y Saprissa no aprovechan; San Carlos decepciona en Concacaf

Se jugaron los partidos de ida de los octavos de final de la Champions de Concacaf y de los clubes centroamericanos sin duda el Alianza de El Salvador fue quien sacó la cara por la región. Los cuscatlecos le remontaron de forma espectacular venciendo a los millonarios Tigres de México.

Los salvadoreños se hicieron sentir en el Cuscatlán dejando tendido al equipo del Tuca Ferretti que ahora tiene que ir con todo en casa el próximo miércoles. Otro equipo del área que puso a temblar al poderoso América, el más grande de México, fue Comunicaciones que le empató 1-1 en Guatemala.

Leer. ENTRENADOR DEL SEATTLE SE RINDE A CARLOS PINEDA

Los equipos hondureños, Motagua y Olimpia, no aprovecharon la localía y se dejaron empatar por los de la MLS, Atlanta United y Seattle Sounders. Ambos equipos merecieron más, pero en el fútbol lo que valen son los goles y los norteamericanos vinieron a sacar sus negocios. Los azules igualaron 1-1 contra los de Atlanta y los merengues 2-2 frente al reciente campeón de la MLS.

Los Cremas de Comunicacions de Guatemala empataron frente al América de México en el Doroteo Guamuch. Fotos AFP

Otro club centroaméricano que se levantó al igual que el Olimpia fue el Saprissa. Iba perdiendo 2-0 frente al Impact Montreal de Canadá donde juega el hondureño Romell Quioto quien anotó gol. Los ticos lograron igualar en el cierre del partido que fue muy dramático. Ahora van al frío de Montreal por la hombrada.

Ver: LAS FOTOS QUE NO VISTE DEL VIBRANTE EMPATE DEL OLIMPIA

Pero sin duda la decepción de la competencia en los partidos de ida fue el San Carlos de Costa Rica. Los Toros fueron goleados 5-2 en su casa por el New York City de la MLS. Está llave está prácticamente sentenciada porque necesita ganar por tres goles de diferencia para clasificar a la siguiente ronda.

El delantero Roberto Moreira puso a ganar a Motagua que al final terminó empatando frente al Atlanta United de la MLS. Fotos DIEZ

De los clubes mexicanos, el Cruz Azul que sufrió a la grande, logró remontar en el Caribe y vencer al Portmore United de Jamaica. Ahora van a casa la próxima semana buscando el pase. Otro que también ganó de los aztecas fue el León que se impuso en casa frente a Los Ángeles FC donde juega Carlos Vela.

Así como se han dado los resultados de ida, los clubes centroamericanos la tienen complicada; tienen que ocurrir milagros porque van de visita a canchas complicadas; algunos a México como Alianza y Comunicaciones y los catrachos, Olimpia y Motagua a Estados Unidos. Los ticos, Saprissa y San Carlos, van a Canadá y Nueva York.

El delantero francés, André Pierre-Gignac, no pudo ayudar a los Tigres frente al Alianza de El Salvador y cayeron 2-1. Fotos AFP

RESULTADOS DE IDA

Portmore United JAM 1-2 Cruz Azul MEX

León MEX 2-0 Los Ángeles FC EUA

Motagua HON 1-1 Atlanta United EUA

Saprissa CR 2-2 Montreal Impact CAN

Alianza ES 2-1 Tigres MEX

Comunicaciones GUA 1-1 América MEX

San Carlos CR 3-5 New York City EUA

Olimpia HON 2-2 Seattle Sounders EUA

JUEGOS DE VUELTA

Martes 7:00 pm Atlanta United vs Motagua

Martes 9:00 pm Cruz Azul vs Portmort United

Miércoles 5:00 pm New York vs San Carlos

Miércoles 7:00 pm Montreal Impact vs Saprissa

Miércoles 7:00 pm Tigres vs Alianza

Miércoles 9:00 pm América vs Comunicaciones

Jueves 9.00 pm Seattle Sounders vs Olimpia

Jueves 9.00 pm Los Ángeles FC vs León