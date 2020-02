Elías Nazar: "Si Palomo logra transmitir lo que era como jugador podemos revertir la situación"

El presidente del Honduras Progreso, Elías Nazar, ve en Julio 'Palomo' Rodríguez al hombre capaz de darle la "inyección" anímica que requiere su equipo para salir del sótano y salvar la categoría en Liga Nacional de Honduras.

Fotos: "El Palomo" le cambia el ánimo en su primer día a jugadores del Honduras

"Lo importante es que tenemos todas las ganas de competir, que no nos sentimos para nada muertos, obviamente es una situación difícil donde estamos a cuatro puntos del rival más cercano, pero creemos que si 'Palomo' logra transmitir lo que era como jugador podemos revertir la situación", manifestó Elías en su condición de máximo responsable ribereño.

Y es que los progreseños marchan últimos de la tabla general a falta de nueve jornadas con 16 puntos, a cuatro del penúltimo Real Sociedad (20) y el octavo Platense (26), su rival del domingo a las 4:00 de la tarde en el Excélsior de Puerto Cortés.

No siente que haya falta de compromiso en sus futbolistas, declara que "yo no diría esa palabra, pero no tienen lo que él mostraba en el campo, tal vez esa es la inyección que ocupamos", indicó.

Sobre 'Palomo' Rodríguez expuso que "está educado, técnicamente hablando, tiene su licencia Pro y hace un tiempo trabajando y estudiando, conoce bien el fútbol hondureño y jugó en Real España, donde fue ídolo y capitán".

Sobre Héctor Castellón...

Nazar fue claro cuando se le preguntó por Héctor Castellón, técnico cesado recientemente y evitó referirse a la seguidilla de partidos con los denominados grandes como el causal del mal momento.

"Casualmente hablaba con los jugadores que lo que nos tiene en este problema solo son 135 minutos porque, si somos realistas, esos cuatro partidos consecutivos con los grandes eran difíciles y esos 45 minutos que nos saca Real Sociedad de las manos y, los 90 de Platense, que sí fue un mal partido, nos tiene en esta situación...", lamentó.

Cuenta Elías que" esperamos que este cambio nos haga recordar las primeras tres jornadas", en las cuales acumularon cinco unidades y estaban en los primeros lugares del torneo Clausura 2020.

"Héctor Castellón obviamente tiene su cuota de culpa a la hora de ser despedido porque como encargado tenía que entregar resultados, pero ellos también tienen una cuota de culpa para que el hombre se haya quedado sin trabajo, ellos tienen responsabilidad en esto", sentenció sin pelos en la lengua el mandamás.

En torno a sus pupilos, comentó que todos "tienen muchas ganas de no cargar con la pérdida de una categoría, un descenso, perder su trabajo y rescatar su nombre futbolísticamente" en estas nueve 'finales' que tienen por delante.